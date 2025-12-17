La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
El presidente del bloque de concejales platenses de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Bardón, anunció ayer que su espacio, ahora de siete concejales, impulsará el año próximo la confección de un plan de seguridad, medidas de prevención ante la siniestralidad vial en la Ciudad y la eliminación de algunas tasas municipales.
Fue durante una visita a la redacción de EL DIA, donde sostuvo que “los anuncios en materia de seguridad que realiza el gobierno de (Julio) Alak no constituyen un plan de prevención efectivo del delito”.
Además, el edil cuestionó la falta de políticas para atender la seguridad vial y sostuvo que en la Ciudad “ya llevamos casi 70 víctimas fatales por accidentes viales” en lo que va del año. “De ese total, el 60 por ciento fueron motociclistas, y eso es porque no usan casco”.
En el plano económico, Bardón explicó las razones por las que su bloque rechazó el presupuesto 2026 y la ordenanza fiscal e impositiva. Cuestionó el aumento de tasas, el recorte porcentual en áreas sensibles como seguridad y salud, y la eliminación del plan de prevención de inundaciones.
Además, adelantó que La Libertad Avanza impulsará para el próximo año la reducción o eliminación de tasas municipales, como la monotasa y los derechos de construcción, para fomentar la inversión y la actividad económica.
El jefe de la bancada violeta sostuvo que sus integrantes mantienen “la cohesión interna pese a la diversidad en sus orígenes” de espacios políticos internos del oficiailsmo nacional y provincial. Confirmó que con el bloque del PRO mantienen “un trabajo coordinado”. Y concluyó: “Esta heterogeneidad muestra que somos capaces de construir una alternativa de gobierno para la Ciudad”, en 2027.
