"Me ofrecieron algunos cargos": Daza confirmó que le propusieron ser ministro de Economía de Chile

El actual secretario de Política Económica dijo que el cargo que ocupa es "lo más importante que he hecho en mi vida"
Escuchar esta nota
El secretario de Política Económica, José Luis Daza, confirmó que recibió una oferta para unirse al gabinete del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien ayer se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa de Gobierno.
Aunque Daza no especificó el puesto, las especulaciones apuntan a que el economista con doble nacionalidad (argentina y chilena) podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería.
La confirmación se dio durante una entrevista en el streaming Carajo. Cuando se le preguntó directamente si le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, Daza respondió, entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”.
Daza, de 66 años, nació en Argentina pero tiene una larga trayectoria internacional que incluye más de 40 años viviendo en Nueva York y estudios en Estados Unidos. Fue durante su trabajo en JP Morgan que conoció al actual ministro de Economía Luis Caputo, con quien lo une una profunda amistad y colaboración profesional.
A pesar de la tentadora oferta, Daza destacó su trabajo actual: “En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con que he trabajado. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó a la noticia con comprensión y afecto, destacando la calidad profesional de Daza: "Con José Luis nos une, además del trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos juntos hace ya 30 años, así que no hay secretos entre nosotros. Yo siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo", señaló Caputo, quien con humor: "Le dije a él que todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero también, seguramente todos los chilenos quieren que vayas”.
