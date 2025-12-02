Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Más de mil muertos tras graves inundaciones en varias partes de Asia

AP

2 de Diciembre de 2025 | 01:33
Ya son más de 1.160 los muertos por las inundaciones y deslaves de tierra en varias partes de Asia, al tiempo que Sri Lanka e Indonesia, los países más afectados, desplegaron militares para ayudar a los sobrervivientes. Diferentes fenómenos meteorológicos causaron la semana pasada copiosas lluvias en toda Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, sur de Tailandia y norte de Malasia.

