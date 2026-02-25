Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En la cámara baja

Crearon una comisión para prevenir la ludopatía

Crearon una comisión para prevenir la ludopatía
25 de Febrero de 2026 | 01:24
Edición impresa

La Cámara baja bonaerense acordó la creación de una estructura legislativa para trabajar en temas vinculados a la adicción al juego.

Se trata de la “Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía” que formará parte de los cuerpos de trabajo que funcionan en el ámbito legislativo.

La comisión tendrá como misión dictaminar sobre todo asunto relacionado con “la regulación, autorización, control y fiscalización del juego de azar en todas sus modalidades, incluidas las apuestas en líneas, plataformas digitales y nuevas tecnologías aplicadas al juego, así como sobre la publicidad, promoción y patrocinio vinculados a dicha actividad”.

Además, analizará iniciativas “con respecto de las políticas públicas, legislación, acuerdos y/o convenios orientados a prevención, asistencia y tratamiento del juego problemático o compulsivo (ludopatía), sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias, con especial atención a la protección integral de niños, niñas y adolescentes”.

 

