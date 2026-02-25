Crearon una comisión para prevenir la ludopatía

La Cámara baja bonaerense acordó la creación de una estructura legislativa para trabajar en temas vinculados a la adicción al juego.

Se trata de la “Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía” que formará parte de los cuerpos de trabajo que funcionan en el ámbito legislativo.

La comisión tendrá como misión dictaminar sobre todo asunto relacionado con “la regulación, autorización, control y fiscalización del juego de azar en todas sus modalidades, incluidas las apuestas en líneas, plataformas digitales y nuevas tecnologías aplicadas al juego, así como sobre la publicidad, promoción y patrocinio vinculados a dicha actividad”.

Además, analizará iniciativas “con respecto de las políticas públicas, legislación, acuerdos y/o convenios orientados a prevención, asistencia y tratamiento del juego problemático o compulsivo (ludopatía), sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias, con especial atención a la protección integral de niños, niñas y adolescentes”.