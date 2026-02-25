Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En proceso de licitación

El parque Saavedra comenzaría en un mes

25 de Febrero de 2026 | 01:25
En el marco de las obras de recuperación del espacio público, la anunciada refacción del parque Saavedra se encuentra en pleno proceso de licitación. Según pudo saber ayer EL DIA, el martes 10 de marzo se producirá la apertura de sobres de las empresas concursantes y se espera que, tras su evaluación, semanas después se produzca su adjudicación. Con todo, los trabajos en el parque de 12 y 66 se iniciarían, estimativamente, a mediados de abril.

Como viene publicando este diario, las tareas en el parque incluyen desde la puesta en valor del lago, sus monumento y sus especies arbóreas, hasta el enrejado, las luminarias y las veredas perimetrales y estarían concluidas en noviembre.

El proyecto comenzó con el cierre del perímetro del parque en julio del año pasado, lo que implicó la reubicación de vendedores ambulantes que hasta entonces, se apostaban en el lugar y prevé, según se informó oficialmente, un gasto del orden de los 3.100 millones de pesos.

Según detallaron, la obra contemplará la renovación y unificación del equipamiento urbano, incluyendo bancos, cestos, juegos infantiles y señalética, se restaurarán las esculturas y fuentes vandalizadas y se modernizará el sistema de iluminación en todos los sectores del parque, además de recuperar las rejas y límites perimetrales del lugar.

 

Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
