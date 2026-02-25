Muerte de Nisman: pidió ser sobreseída la exfiscal

Viviana Fein fue la primera fiscal en intervenir tras el hallazgo del cuerpo de Alberto Nisman el 18 de enero de 2015. Su actuación ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la querella y de sectores judiciales que sostienen la hipótesis del homicidio.

Citada a indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, acusada de no haber preservado la escena del departamento de Puerto Madero donde el exfiscal de la AMIA apareció muerto, la exfuncionaria judicial porteña entregó un escrito como descargo y además respondió preguntas del fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini.

En el escrito pidió su sobreseimiento, defendió su actuación aquella noche de mediados de enero y afirmó que la acusación en su contra era “vaga, desprovista de especificaciones que pudieran explicar cómo, con su acción u omisión, el curso de la investigación se habría visto afectado”.

En ese sentido, aseguró que el ingreso del personal al departamento de la Torre Le Parc fue “escalonado” y no simultáneo, rechazando la idea de una contaminación masiva de la escena.

Sostuvo además en el escrito que actuó “sin errores” la noche del hallazgo y que las decisiones sobre la competencia del caso (si debía pasar a la Justicia federal de inmediato) dependían del juez Manuel de Campos y no solo de ella.

Sobre la custodia, la jubilada exfiscal afirmó que esa noche nadie le informó que Nisman tuviera una vigilancia tan numerosa o que existiera una tercera vía de acceso al departamento (un ducto de aire acondicionado), justificando por qué no se investigaron esos puntos en las primeras horas.

Evolución de sus Hipótesis sobre lo pudo pasar

A lo largo del tiempo, Fein modificó su lectura de los hechos:

En 2015, se inclinó inicialmente por la ausencia de terceras personas en el baño, basándose en los primeros informes de la autopsia y la falta de rastros de lucha.

Al año siguiente, ya sin el kirchnerismo en el Gobierno, la exfiscal giró al “Suicidio Inducido”. Tras ser apartada de la causa, declaró en mayo de 2016 que Nisman pudo haber sido “obligado” o “instigado” al suicidio. Fundamentó esto en el complejo entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre exagentes de Inteligencia (como Antonio Stiuso) y jefes militares el día de la muerte.

Actualmente, Fein enfrenta imputaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia. La justicia federal sospecha que la falta de rigor en la preservación de la escena fue “esencial” para un plan criminal que buscaba desviar la investigación de la hipótesis del asesinato.