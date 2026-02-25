Muerte de Nisman: pidió ser sobreseída la exfiscal

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
AFA Gate: varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Aumenta la luz: las nuevas tarifas que regirán en La Plata desde marzo
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Viviana Fein fue la primera fiscal en intervenir tras el hallazgo del cuerpo de Alberto Nisman el 18 de enero de 2015. Su actuación ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la querella y de sectores judiciales que sostienen la hipótesis del homicidio.
Citada a indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, acusada de no haber preservado la escena del departamento de Puerto Madero donde el exfiscal de la AMIA apareció muerto, la exfuncionaria judicial porteña entregó un escrito como descargo y además respondió preguntas del fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini.
En el escrito pidió su sobreseimiento, defendió su actuación aquella noche de mediados de enero y afirmó que la acusación en su contra era “vaga, desprovista de especificaciones que pudieran explicar cómo, con su acción u omisión, el curso de la investigación se habría visto afectado”.
En ese sentido, aseguró que el ingreso del personal al departamento de la Torre Le Parc fue “escalonado” y no simultáneo, rechazando la idea de una contaminación masiva de la escena.
Sostuvo además en el escrito que actuó “sin errores” la noche del hallazgo y que las decisiones sobre la competencia del caso (si debía pasar a la Justicia federal de inmediato) dependían del juez Manuel de Campos y no solo de ella.
Sobre la custodia, la jubilada exfiscal afirmó que esa noche nadie le informó que Nisman tuviera una vigilancia tan numerosa o que existiera una tercera vía de acceso al departamento (un ducto de aire acondicionado), justificando por qué no se investigaron esos puntos en las primeras horas.
LE PUEDE INTERESAR
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
LE PUEDE INTERESAR
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
A lo largo del tiempo, Fein modificó su lectura de los hechos:
En 2015, se inclinó inicialmente por la ausencia de terceras personas en el baño, basándose en los primeros informes de la autopsia y la falta de rastros de lucha.
Al año siguiente, ya sin el kirchnerismo en el Gobierno, la exfiscal giró al “Suicidio Inducido”. Tras ser apartada de la causa, declaró en mayo de 2016 que Nisman pudo haber sido “obligado” o “instigado” al suicidio. Fundamentó esto en el complejo entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre exagentes de Inteligencia (como Antonio Stiuso) y jefes militares el día de la muerte.
Actualmente, Fein enfrenta imputaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia. La justicia federal sospecha que la falta de rigor en la preservación de la escena fue “esencial” para un plan criminal que buscaba desviar la investigación de la hipótesis del asesinato.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí