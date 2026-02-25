Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado

Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
25 de Febrero de 2026 | 01:30
Taekwondo en Aconcagua

El Centro Social, Cultural y Deportivo Aconcagua (calle 69 entre 4 y 5) ofrece clases de taekwondo para todas las edades, desde los 4 años, de lunes a viernes a partir de las 18. El valor de la actividad es de $35.000 y se suma la cuota societaria, que es de $3.600 para menores, $4.500 para adultos, $6.700 el grupo familiar y $3.000 para tercera edad, además de un seguro deportivo de $3.500. Para más información, comunicarse al 221 576-7623.

Gimnasio para mayores de 50

Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701

Curso de italiano

El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles, que empezarán el 16 de marzo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, entre las 15 y las 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Contacto por WhatsApp 221 692-6246, a través de correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, o desde las redes sociales Facebook e Instagram @trevisano.laplata.

Taller de Plástica y reciclado

En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650 de Parque Sicardi) se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años. Las clases se realizan los miércoles a las 18, y quienes estén interesados en participar pueden comunicarse al 221 441 6999 o al 221 639 1744 para obtener más información.

 

