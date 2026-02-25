A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
AFA Gate: varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Aumenta la luz: las nuevas tarifas que regirán en La Plata desde marzo
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El Retiro suma un nuevo punto al extenso mapa de los micro basurales
Peligro por un pozo profundo en medio del asfalto en 140 y 515
El Centro Social, Cultural y Deportivo Aconcagua (calle 69 entre 4 y 5) ofrece clases de taekwondo para todas las edades, desde los 4 años, de lunes a viernes a partir de las 18. El valor de la actividad es de $35.000 y se suma la cuota societaria, que es de $3.600 para menores, $4.500 para adultos, $6.700 el grupo familiar y $3.000 para tercera edad, además de un seguro deportivo de $3.500. Para más información, comunicarse al 221 576-7623.
Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701
El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles, que empezarán el 16 de marzo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, entre las 15 y las 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Contacto por WhatsApp 221 692-6246, a través de correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, o desde las redes sociales Facebook e Instagram @trevisano.laplata.
En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650 de Parque Sicardi) se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años. Las clases se realizan los miércoles a las 18, y quienes estén interesados en participar pueden comunicarse al 221 441 6999 o al 221 639 1744 para obtener más información.
