Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país

Los negocios bursátiles y la operatoria cambiaria transitan por caminos paralelos en este 2026, que parecen no converger. En las semanas de febrero los activos bursátiles exhibieron debilidad, condicionados por la volatilidad de las bolsas internacionales, mientras que el peso mantuvo su fortaleza -contracara de un dólar que en el terreno doméstico profundizó la caída-, a pesar de las compras de divisas a diario del BCRA y una inflación que se viene acelerando desde mayo del año pasado.

El dólar oficial rebotó en el segmento mayorista, luego de encadenar 11 caídas en las 14 ruedas previas. No obstante a nivel minorista se ubicó levemente sobre los $1.400 y en el mercado se preguntan si la divisa norteamericana ya tocó piso.

El tipo de cambio mayorista avanzó 0,7% y se ubicó a $1.380,5 para la venta, con un total de U$S422 millones operados. En las últimas semanas se mantuvo lejos del techo de la banda en medio de una sostenida oferta principalmente originada por la liquidación de las divisas en el endeudamiento privado y provincial, además de la continuación del carry trade.

En el segmento minorista, la cotización promedio de las entidades financieras que recoge el BCRA cerró a $1.400,12 para la venta. En tanto, en el Banco Nación (BNA), la venta del billete para el público repuntó a $1.400.

Las acciones argentinas se acoplaron al rebote de Wall Street con subas de hasta el 5%, la renta fija no pudo seguir el mismo sendero: los bonos soberanos en dólares operaron con bajas generalizadas y el riesgo país trepó hasta los 546 puntos básicos, su nivel más alto desde mediados de enero.

El envión también se trasladó al mercado doméstico. El S&P Merval avanzó 1,8% en pesos y cerró en 2.812.413,88 puntos. Medido en dólares, el índice líder ganó 1,6%, hasta 1.946,48 unidades. Dentro del panel principal volvieron a destacarse BBVA Argentina (+5,3%), Banco Macro (+3,5%) y Central Puerto (+3,3%).