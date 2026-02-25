A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
AFA Gate: varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Aumenta la luz: las nuevas tarifas que regirán en La Plata desde marzo
Actividades: Taekwondo, gimnasio para mayores de 50, italiano, talleres de plástica y reciclado
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Cambió la mano y subieron los dólares, la Bolsa y el riesgo país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los negocios bursátiles y la operatoria cambiaria transitan por caminos paralelos en este 2026, que parecen no converger. En las semanas de febrero los activos bursátiles exhibieron debilidad, condicionados por la volatilidad de las bolsas internacionales, mientras que el peso mantuvo su fortaleza -contracara de un dólar que en el terreno doméstico profundizó la caída-, a pesar de las compras de divisas a diario del BCRA y una inflación que se viene acelerando desde mayo del año pasado.
El dólar oficial rebotó en el segmento mayorista, luego de encadenar 11 caídas en las 14 ruedas previas. No obstante a nivel minorista se ubicó levemente sobre los $1.400 y en el mercado se preguntan si la divisa norteamericana ya tocó piso.
El tipo de cambio mayorista avanzó 0,7% y se ubicó a $1.380,5 para la venta, con un total de U$S422 millones operados. En las últimas semanas se mantuvo lejos del techo de la banda en medio de una sostenida oferta principalmente originada por la liquidación de las divisas en el endeudamiento privado y provincial, además de la continuación del carry trade.
En el segmento minorista, la cotización promedio de las entidades financieras que recoge el BCRA cerró a $1.400,12 para la venta. En tanto, en el Banco Nación (BNA), la venta del billete para el público repuntó a $1.400.
Las acciones argentinas se acoplaron al rebote de Wall Street con subas de hasta el 5%, la renta fija no pudo seguir el mismo sendero: los bonos soberanos en dólares operaron con bajas generalizadas y el riesgo país trepó hasta los 546 puntos básicos, su nivel más alto desde mediados de enero.
El envión también se trasladó al mercado doméstico. El S&P Merval avanzó 1,8% en pesos y cerró en 2.812.413,88 puntos. Medido en dólares, el índice líder ganó 1,6%, hasta 1.946,48 unidades. Dentro del panel principal volvieron a destacarse BBVA Argentina (+5,3%), Banco Macro (+3,5%) y Central Puerto (+3,3%).
LE PUEDE INTERESAR
El parque Saavedra comenzaría en un mes
LE PUEDE INTERESAR
Crearon una comisión para prevenir la ludopatía
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí