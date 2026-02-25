Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |El caso de una financiera con posible nexos con la AFA

AFA Gate: varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo

AFA Gate: varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo
25 de Febrero de 2026 | 01:19
Edición impresa

La Policía Federal realizó al menos 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, más allá que la firma figura a nombre de su madre.

Mediante esos allanamientos la Justicia intentará determinar si existe una estructura armada para aprovechar la brecha cambiaria, entre el dólar oficial y el blue, y en caso de confirmarlo, establecer las responsabilidades penales de los involucrados.

Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron pedidos por la jueza federal María Servini y los llevó a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.

Los operativos se realizaron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

La investigación gira en torno a una maniobra conocida como “rulo financiero”, que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA) para luego volcarlos al mercado de la divisa blue y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria. Habría sucedido durante el gobierno de Alberto Fernández en pleno cepo cambiario.

Durante los operativos se incautaron distintos elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares y computadoras, como así también documentación contable, con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero.

Pero más allá de esta cuestión puntual, la Justicia también investiga a Sur Finanzas por su rol como financiera de la AFA y por los supuestos acuerdos que tenía con varios clubes.

Su presunto dueño, Vallejos, es cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que por estas horas se encuentra en el centro de la polémica por el paro del fútbol en marzo, con motivo de su llamado a indagatoria ante la Justicia tras una denuncia de ARCA sobre retención de aportes.

Según la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) las irregularidades en la compra de dólares habría alcanzado de 1.400 millones cuando Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía y tenía importante ascendencia en el Banco Central.

A fines de diciembre del año pasado ya se habían realizados múltiples allanamientos por estas movidas con el billete estadounidense. En ese momento hubo casi un centenar de operativos, inclusive en nuestra ciudad, en financieras, bancos, casas de cambio y viviendas particulares.

Los allanamientos de la víspera se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires -principalmente en Bahía Blanca-, con participación de la división Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

Con los papeles y elementos teconológicos secuestrados apuntan a reconstruir movimientos de dinero que llegarían a 500 millones de dólares.

 

