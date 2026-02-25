El Central no para de comprar reservas

El Banco Central (BCRA) volvió a hacerse de reservas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) este martes, y las compras ya totalizan casi U$S1.400 millones en lo que va del mes.

Así las reservas brutas provisorias ya superan los U$S46.600 millones y alcanzan su nivel más alto en lo que va del año.

En concreto, la entidad monetaria acumula 35 intervenciones consecutivas en 2026, y suma compras por u$s1.398 en febrero. En tanto, las reservas brutas suben U$S2.160 millones en lo que va del mes, hasta los U$S46.662 millones.