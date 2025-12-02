La reforma del COU llega al recinto del Concejo y podría sancionarse hoy

La reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) que propone Julio Alak llegará, finalmente, hoy al recinto del Concejo Deliberante, donde podría quedar sancionada modificando, principalmente, las alturas máximas permitidas en el Centro y en las localidades, así como las densidades en los barrios.

Como viene publicando este diario, el miércoles pasado el expediente fue abordado en la comisión de Planeamiento del deliberativo y tras más de seis horas de negociaciones, obtuvo un dictamen que firmaron integrantes del PRO-Vecinal, la UCR y PRO-JxC, además del oficialismo. La única bancada que hasta ahora no se expidió es la de La Libertad Avanza (LLA).

Uno de los aspectos centrales del expediente está referido a las alturas de los edificios, los que, en las avenidas del casco urbano y de la Circunvalación tendrán un tope de 10 pisos. En tanto, en avenidas de algunos barrios de la periferia, el máximo será de seis niveles.

Para las calles de una mano del casco fundacional, el máximo será de ocho pisos. Y se preservarán las zonas residenciales, especialmente la zona Norte y la zona Oeste, donde la altura de las construcciones no podrá superar los tres niveles.

Al mismo tiempo, se reguló la cantidad de metros que pueden tener las unidades funcionales de un loteo, en función de su superficie total. El objetivo fue el de limitar la proliferación de monoambientes, fomentando propiedades que en promedio tengan 55 metros cuadrados. Según indicaron desde el Departamento Ejecutivo, se podrán construir monoambientes, pero teniendo en cuenta un coeficiente calculado entre la superficie total de la parcela y el lugar donde esté emplazado cada edificio en cuestión.

Según pudo saber este diario, en la misma sesión se votará la asunción de un nuevo juez de Faltas, que cubrirá la vacante en el juzgado Nº3. Se trata del abogado Nicolás Bertein, quien se desempeñó hasta ahora como funcionario en el ministerio de Justicia provincial.