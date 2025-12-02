Rige la restricción de venta de bebidas alcohólicas en Provincia de Buenos Aires y La Plata: en qué horarios no se puede comprar

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?
Desde este lunes 1ro de diciembre comenzó a regir el cambio de horario para la venta de bebidas alcohólicas en los municipios de la Provincia de Buenos Aires, en donde están incluidos La Plata, Berisso y Ensenada.
Como se informó, se trata de una información clave para los comercios porque el mismo se extendió y eso permite trabajar con más margen en plena temporada de calor, cuando la demanda crece y el movimiento se estira hasta la noche.
El periodo que va del 1 de diciembre al 30 de abril es considerado como la temporada de verano, donde los comercios habilitados podrán vender bebidas alcohólicas entre las 10:00 y las 23:00. Es una franja más amplia que la del resto del año y acompaña el hábito de consumo típico del verano, especialmente en zonas turísticas donde la actividad se extiende hasta más tarde.
Cabe destacar que del 1 de mayo al 30 de noviembre, el horario vuelve a ser el habitual, donde la venta está permitida de de 10:00 a 21:00. Este esquema se mantiene desde que se ajustó la normativa para que los comercios puedan trabajar con horarios más "realistas" según la época del año.
El horario extendido beneficia directamente a los comercios. En muchos municipios turísticos, la mayor parte del movimiento ocurre a la tarde y noche. Poder vender hasta las 23:00 evita que los clientes se apuren a comprar antes de las 21:00 y permite que los comercios operen sin tensión de horario, aprovechando la demanda nocturna del verano.
