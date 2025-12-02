La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular

En un tiempo en el que la longevidad se expande, la salud del cerebro gana un protagonismo central. Mantener la mente activa puede marcar la diferencia entre un envejecimiento pleno y la aparición de trastornos que afectan la autonomía. Con ese objetivo, investigadores argentinos desarrollaron Labpsi, un sitio web gratuito orientado a estimular la mente y prevenir el deterioro cognitivo, especialmente en adultos mayores.

La plataforma -creada por especialistas del Conicet en el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT)- reúne más de cien ejercicios diseñados para reforzar capacidades como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción o el razonamiento.

De fácil acceso, ya que n requiere registro, descargas ni datos personales (basta con ingresar desde un celular o una computadora) la plataforma está siendo utilizada ya por instituciones de toda Latinoamérica.

“La propuesta surgió como un laboratorio para que los estudiantes de Psicología pudieran ejercitar conceptos teóricos en actividades concretas, y con el tiempo fuimos adaptando y ampliando el proyecto para responder a las necesidades de la comunidad, especialmente de las personas mayores”, contó la doctora en Neuropsicología Leticia Vivas, una de las responsables del proyecto.

Con este propósito la plataforma organiza sus ejercicios en nueve categorías: memoria, atención, conocimiento y representaciones mentales, lenguaje, cognición social, resolución de problemas y razonamiento, percepción, acciones y gestos, y conocimiento sobre los objetos.

“Cuidar la salud cerebral implica mucho más que evitar enfermedades: se trata de construir un envejecimiento saludable a través de hábitos cotidianos”

Leticia Vivas

doctora en Neuropsicología

Cada actividad especifica entrena una habilidad —por ejemplo, atención selectiva o procesos perceptivos— y propone distintos niveles de dificultad identificados con colores para poder graduar el desafío y potenciar el aprendizaje.

UNA HERRAMIENTA CLAVE

La estimulación cognitiva activa se consolida como una herramienta clave de prevención en contexto en que las demencias vienen creciendo de manera notoria a nivel global. Se calcula que más de 55 millones de personas viven hoy con demencia en el mundo, y la cifra podría trepar a 139 millones en 2050, según la Federación Internacional de Asociaciones de Alzheimer.

Más allá del impacto que tiene de por sí la mayor longevidad, hábitos como el uso excesivo y pasivo de la tecnología aumentan los riesgos de padecer deterioro cognitivo con la edad.

Con todo, estas prácticas exceden sin embargo la idea de evitar enfermedades: “Se trata de construir un envejecimiento saludable a través de hábitos cotidianos”, sostiene Vivas. En ese camino, plataformas gratuitas, accesibles y fáciles de usar como Labpsi pueden convertirse en aliadas cotidianas para mantenerse en forma también a nivel mental.