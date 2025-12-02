Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |CIENCIA ARGENTINA CONTRA EL DETERIORO COGNITIVO

La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular

Investigadores del Conicet lanzaron una plataforma gratuita que ofrece más de cien ejercicios para entrenar la concentración, la memoria y otras funciones mentales

La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular

La estimulación cognitiva activa está considerada una herramienta clave para un envejecimiento pleno

2 de Diciembre de 2025 | 01:29
Edición impresa

En un tiempo en el que la longevidad se expande, la salud del cerebro gana un protagonismo central. Mantener la mente activa puede marcar la diferencia entre un envejecimiento pleno y la aparición de trastornos que afectan la autonomía. Con ese objetivo, investigadores argentinos desarrollaron Labpsi, un sitio web gratuito orientado a estimular la mente y prevenir el deterioro cognitivo, especialmente en adultos mayores.

La plataforma -creada por especialistas del Conicet en el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT)- reúne más de cien ejercicios diseñados para reforzar capacidades como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción o el razonamiento.

De fácil acceso, ya que n requiere registro, descargas ni datos personales (basta con ingresar desde un celular o una computadora) la plataforma está siendo utilizada ya por instituciones de toda Latinoamérica.

“La propuesta surgió como un laboratorio para que los estudiantes de Psicología pudieran ejercitar conceptos teóricos en actividades concretas, y con el tiempo fuimos adaptando y ampliando el proyecto para responder a las necesidades de la comunidad, especialmente de las personas mayores”, contó la doctora en Neuropsicología Leticia Vivas, una de las responsables del proyecto.

Con este propósito la plataforma organiza sus ejercicios en nueve categorías: memoria, atención, conocimiento y representaciones mentales, lenguaje, cognición social, resolución de problemas y razonamiento, percepción, acciones y gestos, y conocimiento sobre los objetos.

 

LE PUEDE INTERESAR

Pergolini habló de una “tragedia” educativa

LE PUEDE INTERESAR

Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo

Cuidar la salud cerebral implica mucho más que evitar enfermedades: se trata de construir un envejecimiento saludable a través de hábitos cotidianos”

Leticia Vivas
doctora en Neuropsicología

 

Cada actividad especifica entrena una habilidad —por ejemplo, atención selectiva o procesos perceptivos— y propone distintos niveles de dificultad identificados con colores para poder graduar el desafío y potenciar el aprendizaje.

UNA HERRAMIENTA CLAVE

La estimulación cognitiva activa se consolida como una herramienta clave de prevención en contexto en que las demencias vienen creciendo de manera notoria a nivel global. Se calcula que más de 55 millones de personas viven hoy con demencia en el mundo, y la cifra podría trepar a 139 millones en 2050, según la Federación Internacional de Asociaciones de Alzheimer.

Más allá del impacto que tiene de por sí la mayor longevidad, hábitos como el uso excesivo y pasivo de la tecnología aumentan los riesgos de padecer deterioro cognitivo con la edad.

Con todo, estas prácticas exceden sin embargo la idea de evitar enfermedades: “Se trata de construir un envejecimiento saludable a través de hábitos cotidianos”, sostiene Vivas. En ese camino, plataformas gratuitas, accesibles y fáciles de usar como Labpsi pueden convertirse en aliadas cotidianas para mantenerse en forma también a nivel mental.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Cambia el horario de atención de los bancos

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de Información General

Pergolini habló de una “tragedia” educativa

Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
La Ciudad
Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro
Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000
Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura
El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Cambia el horario de atención de los bancos
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla