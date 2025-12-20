Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Inseguridad en Tolosa

Lo atacaron a patadas y trompadas para robarle

Lo atacaron a patadas y trompadas para robarle
20 de Diciembre de 2025 | 03:36
Un hombre de 46 años, vecino de Tolosa, fue víctima de un violento asalto cuando se disponía a salir de su casa para ir a ayudar a un amigo en el barrio San Carlos.

Según pudo saber este diario a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió ayer por la mañana, cuando la víctima salió de su vivienda ubicada en la zona de 29 entre 527 y 528 y se subió a su automóvil, un Renault Logan de color negro, que se encontraba estacionado frente al domicilio.

El hombre tenía previsto dirigirse hasta una casa ubicada en 59 y 133, pero el viaje nunca llegó a concretarse. En el momento en que se acomodaba en el asiento del conductor, fue sorprendido por tres delincuentes que lo abordaron de manera violenta.

De acuerdo a los voceros del caso, uno de los asaltantes le propinó una patada, mientras otro le dio una trompada en el pecho. En paralelo, un tercer integrante de la banda lo apuntó con un arma de fuego para evitar cualquier intento de resistencia.

“Bajate, bajate, dame el auto”, fue la orden que escuchó la víctima en medio del ataque, según relataron los investigadores.

 

