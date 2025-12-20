Lo atacaron a patadas y trompadas para robarle

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”
El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
Vinculan a la baja del desempleo con la informalidad en el trabajo
Ramallo: la oposición cuestiona nuevas tasas y advierte un posible revés
Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico
Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto
Junín: operativo cerrojo permitió retirar un caballo suelto de la vía pública
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
Continúa la jornada de descuentos navideños en el comercio local
Se realiza la cena de fin de año de la Sociedad Cultural Lituana
Convocan para el 2º Festival Internacional de Cine Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 46 años, vecino de Tolosa, fue víctima de un violento asalto cuando se disponía a salir de su casa para ir a ayudar a un amigo en el barrio San Carlos.
Según pudo saber este diario a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió ayer por la mañana, cuando la víctima salió de su vivienda ubicada en la zona de 29 entre 527 y 528 y se subió a su automóvil, un Renault Logan de color negro, que se encontraba estacionado frente al domicilio.
El hombre tenía previsto dirigirse hasta una casa ubicada en 59 y 133, pero el viaje nunca llegó a concretarse. En el momento en que se acomodaba en el asiento del conductor, fue sorprendido por tres delincuentes que lo abordaron de manera violenta.
De acuerdo a los voceros del caso, uno de los asaltantes le propinó una patada, mientras otro le dio una trompada en el pecho. En paralelo, un tercer integrante de la banda lo apuntó con un arma de fuego para evitar cualquier intento de resistencia.
“Bajate, bajate, dame el auto”, fue la orden que escuchó la víctima en medio del ataque, según relataron los investigadores.
LE PUEDE INTERESAR
Bajo amenaza, tres “Pirañas” rodearon a un Uber moto
LE PUEDE INTERESAR
El miedo que se repite a diario y una deuda pendiente
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí