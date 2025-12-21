Un audaz golpe con final amargo en una repostería

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
La inseguridad golpeó en las últimas horas a un comercio dedicado a la venta de artículos de repostería ubicado en la localidad de Villa Elvira. El hecho se produjo durante la madrugada de ayer, cuando el local permanecía cerrado y sin personas en su interior.
Según pudo reconstruir este diario a partir de fuentes policiales con jurisdicción en la zona, el episodio ocurrió en un negocio emplazado en la esquina de calles 120 y 75. Los delincuentes actuaron con sigilo y lograron acceder al interior del comercio sin ser advertidos por vecinos ni transeúntes.
De acuerdo a la información recabada, para consumar el ilícito los ladrones realizaron un boquete en el sector donde se encuentra la cabina del gas. A través de esa abertura ingresaron al local y comenzaron a recorrer las instalaciones en busca de dinero.
Una vez dentro, los autores del hecho se apoderaron de un cuantioso monto, que se encontraban guardados en la caja registradora. Además, sustrajeron una notebook, un dispositivo posnet utilizado para cobros con tarjetas y una pava eléctrica, entre otros objetos.
Tras concretar el robo, los responsables se dieron a la fuga sin dejar rastros visibles y antes de que se activara cualquier alerta en el barrio. No se descarta que hayan contado con tiempo suficiente para actuar, dado que no se registraron ruidos ni movimientos sospechosos durante la madrugada.
