Un voraz incendio arrasó con una casa en Abasto

Un voraz incendio arrasó con una vivienda de 210 entre 520 y 521, en Abasto, dejando a una familia en la calle. Las llamas consumieron por completo el hogar y generaron un fuerte impacto entre los vecinos, que rápidamente se movilizaron para brindar ayuda.

Ante la emergencia, trabajaron dos dotaciones de bomberos del Cuartel Abasto y una del Cuartel de Romero, logrando controlar el fuego y evitando que se propagara hacia las viviendas linderas, en una zona densamente poblada. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

El siniestro provocó que los damnificados quedaran sin ropa, colchones, artículos de cocina ni elementos de limpieza, dejando en evidencia la magnitud del daño. Frente a esta situación, vecinos y allegados comenzaron a organizar una campaña de solidaridad para asistir a la familia y ayudarlos a reconstruir su vida cotidiana.

Para facilitar la ayuda, se detalló que se necesitan donaciones de ropa y calzado para adultos y niños, incluyendo adolescentes de 16 y 14 años y un menor de 9. También se requieren muebles, colchones, utensilios de cocina y cualquier otro elemento útil para reconstruir un hogar desde cero.

Las donaciones se reciben en la vivienda de Vanesa, hermana de la damnificada. Además, se habilitó el teléfono 2215223668 para coordinar la entrega de la ayuda.