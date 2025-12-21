Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Policiales |Pidieron la detención de Marcelo Porcel

Acusan a un empresario de abusar de menores

Acusan a un empresario de abusar de menores

Es investigado por abusar a los compañeros de su hijo / web

21 de Diciembre de 2025 | 02:33
Edición impresa

Marcelo Porcel, un empresario con trayectoria en los ámbitos inmobiliario y agropecuario, quedó en el centro de una causa judicial de extrema gravedad en la que se lo investiga por presuntos abusos sexuales contra menores. Las víctimas serían compañeros de colegio de su hijo, alumnos del exclusivo Colegio Palermo Chico, cuyas familias ya presentaron al menos diez denuncias ante la Justicia.

La investigación se inició formalmente el 5 de julio de 2024 y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, con intervención del fiscal Pablo Turano. En las últimas semanas, el abogado de las familias denunciantes, Pablo Hawlena Gianotti, solicitó la indagatoria y detención del empresario, al considerar que existen pruebas contundentes y un riesgo concreto de reiteración de los hechos.

Según consta en la causa, Porcel habría utilizado el vínculo escolar de su hijo para captar adolescentes de entre 13 y 14 años, a quienes invitaba a reuniones en distintos inmuebles vinculados a su entorno: su domicilio familiar en Palermo, un departamento vacío de su madre en la torre Le Parc de Puerto Madero y sus oficinas. Allí, de acuerdo a las denuncias, los inducía al consumo de alcohol y a participar en apuestas online mediante transferencias de dinero en billeteras virtuales.

Entre las pruebas incorporadas al expediente se destacan peritajes informáticos realizados sobre el celular del acusado. De ese análisis surgieron imágenes de menores desnudos y mensajes que, según la querella, refuerzan la hipótesis de una conducta sistemática de captación y abuso. También se incorporaron testimonios tomados en Cámara Gesell, considerados clave para el proceso.

Hawlena Gianotti cuestionó públicamente la lentitud de la respuesta judicial y calificó el avance de la causa como un “logro obtenido en soledad” por parte de las familias. “Requerimos la indagatoria y detención del señor Marcelo Eduardo Porcel”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre una “matriz de conducta” reiterada para atraer a las víctimas.

Pese a ello, hasta el momento el empresario no fue citado a declarar ni se le dictó prisión preventiva, y solo rigen medidas restrictivas de acercamiento. Marcelo Porcel tiene 51 años y es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, la histórica tarjeta de crédito argentina creada en los años 60.

LE PUEDE INTERESAR

Un voraz incendio arrasó con una casa en Abasto

LE PUEDE INTERESAR

Una abuela recurre a la Justicia para revisar un fallo sobre su nieta

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Uno por uno

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño

Por qué los inversores extranjeros se retiran del negocio supermercadista
Últimas noticias de Policiales

A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia

Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal

Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas

Un nuevo detenido por el triple crimen en Varela
Espectáculos
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música
La despedida de Casella: “No hay reclamos”
Guía de cines
Información General
¿Prohibir o acompañar?: decisión de Australia sobre el uso de redes reabre el debate
Los números de la suerte del domingo 21 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
La Ciudad
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados
Padrinos, cajas y cenas: la Navidad en clave solidaria
Como el bolsillo, avanza el pan dulce “modo mini”
Deportes
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas
Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla