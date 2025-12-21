Acusan a un empresario de abusar de menores

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Marcelo Porcel, un empresario con trayectoria en los ámbitos inmobiliario y agropecuario, quedó en el centro de una causa judicial de extrema gravedad en la que se lo investiga por presuntos abusos sexuales contra menores. Las víctimas serían compañeros de colegio de su hijo, alumnos del exclusivo Colegio Palermo Chico, cuyas familias ya presentaron al menos diez denuncias ante la Justicia.
La investigación se inició formalmente el 5 de julio de 2024 y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, con intervención del fiscal Pablo Turano. En las últimas semanas, el abogado de las familias denunciantes, Pablo Hawlena Gianotti, solicitó la indagatoria y detención del empresario, al considerar que existen pruebas contundentes y un riesgo concreto de reiteración de los hechos.
Según consta en la causa, Porcel habría utilizado el vínculo escolar de su hijo para captar adolescentes de entre 13 y 14 años, a quienes invitaba a reuniones en distintos inmuebles vinculados a su entorno: su domicilio familiar en Palermo, un departamento vacío de su madre en la torre Le Parc de Puerto Madero y sus oficinas. Allí, de acuerdo a las denuncias, los inducía al consumo de alcohol y a participar en apuestas online mediante transferencias de dinero en billeteras virtuales.
Entre las pruebas incorporadas al expediente se destacan peritajes informáticos realizados sobre el celular del acusado. De ese análisis surgieron imágenes de menores desnudos y mensajes que, según la querella, refuerzan la hipótesis de una conducta sistemática de captación y abuso. También se incorporaron testimonios tomados en Cámara Gesell, considerados clave para el proceso.
Hawlena Gianotti cuestionó públicamente la lentitud de la respuesta judicial y calificó el avance de la causa como un “logro obtenido en soledad” por parte de las familias. “Requerimos la indagatoria y detención del señor Marcelo Eduardo Porcel”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre una “matriz de conducta” reiterada para atraer a las víctimas.
Pese a ello, hasta el momento el empresario no fue citado a declarar ni se le dictó prisión preventiva, y solo rigen medidas restrictivas de acercamiento. Marcelo Porcel tiene 51 años y es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, la histórica tarjeta de crédito argentina creada en los años 60.
