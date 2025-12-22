Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |MANO DURA CONTRA EL DELITO

Hasta 24 azotes para los estafadores en Singapur

Hasta 24 azotes para los estafadores en Singapur
22 de Diciembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

El Gobierno de Singapur endureció su legislación penal y anunció que, a partir del próximo 30 de diciembre, los delincuentes condenados por estafas podrán recibir hasta 24 azotes, en un intento drástico por frenar el incremento de los casos de fraude en el país. La medida, que ya recibió el aval del Parlamento y fue ratificada oficialmente, establece una escala de castigos físicos según el grado de participación en el delito, además de un aumento considerable en las multas económicas.

Desde el Ministerio del Interior afirmaron a través de un comunicado que con esta decisión se “busca garantizar que este tipo de delitos se reducen frente al desafío que suponen”, remarcando que la lucha contra el fraude se convirtió en una cuestión de Estado. La nueva normativa especifica que las penas se aplicarán tanto a los autores materiales como a quienes colaboren con las redes delictivas. “Luchar contra las estafas es una prioridad nacional·, detalla el texto oficial difundido por las autoridades.

Asimismo, la legislación alcanza a los eslabones intermedios de la cadena criminal, aclarando que “quienes faciliten este tipo de actividades y blanqueen sus actividades podrán ser sometidos a doce azotes”, haciendo referencia directa a quienes entregan tarjetas SIM o credenciales personales para facilitar el accionar de los estafadores.

 

