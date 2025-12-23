Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones

El dólar oficial cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios del último cierre.

Los ADRs de empresas argentinas registraron mayoría de bajas en Wall Street, aunque el S&P Merval medido en dólares logró sostenerse por encima de los 2.000 puntos. En paralelo, los bonos soberanos cerraron con desempeño dispar, en un clima político clave atravesado por el posible avance del Presupuesto 2026. La semana, además, estará marcada por el feriado de Navidad -jueves 25-, con mercados cerrados y una City que empieza a ponerle punto final al año.

En este marco, los títulos argentinos cotizaron con altibajos: subieron hasta 1,2% en Nueva York, liderados por el Bonar 2029, mientras que retrocedieron hasta 0,2% de la mano del Bonar 2029N (AN29). En la plaza porteña, avanzaron hasta 1,1% de la de mano del Bonar 2029.

En efecto, el riesgo país medido por el J.P Morgan bajó a 569 puntos básicos, luego de una baja pronunciada la semana pasada tras el anuncio de ajuste en las bandas cambiarias.

En tanto, a nivel local, el S&P Merval cayó 0,1% a 3.136.089,83 puntos, mientras que en dólares subió 0,2% hasta 2.033 puntos.

Los papeles argentinos cerraron mixtos. Se destacaron las subas de Sociedad Comercial del Plata (+3,4%) y Banco de Valores (+2,9%). A su vez, las bajas estuvieron lideradas por Ternium (-4,1%) y Aluar (-3,1%).

En cuanto al dólar oficial, después de haber ganado $5 en el inicio de la jornada, la cotización de la divisa norteamericana dio marcha atrás y volvió al valor con el que cerró la última jornada hábil. En tanto, el dólar blue picó en alza y subió $25 respecto de su último precio.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue cerró en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba de 1,71% en la jornada. Quedó $35 por encima del oficial.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, bajó 0,3% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (hoy en $1.522,05).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,37% hasta $$1.492,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,1% hasta los $1.542,2.