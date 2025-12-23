Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Política y Economía |Mercados sin sobresaltos

Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones

Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
23 de Diciembre de 2025 | 02:20
Edición impresa

El dólar oficial cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios del último cierre.

Los ADRs de empresas argentinas registraron mayoría de bajas en Wall Street, aunque el S&P Merval medido en dólares logró sostenerse por encima de los 2.000 puntos. En paralelo, los bonos soberanos cerraron con desempeño dispar, en un clima político clave atravesado por el posible avance del Presupuesto 2026. La semana, además, estará marcada por el feriado de Navidad -jueves 25-, con mercados cerrados y una City que empieza a ponerle punto final al año.

En este marco, los títulos argentinos cotizaron con altibajos: subieron hasta 1,2% en Nueva York, liderados por el Bonar 2029, mientras que retrocedieron hasta 0,2% de la mano del Bonar 2029N (AN29). En la plaza porteña, avanzaron hasta 1,1% de la de mano del Bonar 2029.

En efecto, el riesgo país medido por el J.P Morgan bajó a 569 puntos básicos, luego de una baja pronunciada la semana pasada tras el anuncio de ajuste en las bandas cambiarias.

En tanto, a nivel local, el S&P Merval cayó 0,1% a 3.136.089,83 puntos, mientras que en dólares subió 0,2% hasta 2.033 puntos.

Los papeles argentinos cerraron mixtos. Se destacaron las subas de Sociedad Comercial del Plata (+3,4%) y Banco de Valores (+2,9%). A su vez, las bajas estuvieron lideradas por Ternium (-4,1%) y Aluar (-3,1%).

LE PUEDE INTERESAR

Más polémica por tasas municipales

LE PUEDE INTERESAR

Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista

En cuanto al dólar oficial, después de haber ganado $5 en el inicio de la jornada, la cotización de la divisa norteamericana dio marcha atrás y volvió al valor con el que cerró la última jornada hábil. En tanto, el dólar blue picó en alza y subió $25 respecto de su último precio.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue cerró en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba de 1,71% en la jornada. Quedó $35 por encima del oficial.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, bajó 0,3% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (hoy en $1.522,05).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,37% hasta $$1.492,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,1% hasta los $1.542,2.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad
Últimas noticias de Política y Economía

La actividad económica, con una leve caída

Jura y tensión: asumieron los auditores pese al reclamo del PRO

Kicillof abogó por una alternativa nacional

El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Información General
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
Deportes
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla