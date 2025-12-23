Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución

La ex presidenta Cristina Kirchner continúa bajo observación médica en el Sanatorio Otamendi, donde se recupera de una intervención quirúrgica realizada este fin de semana debido a un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Según el informe difundido ayer por la mañana, la evolución es favorable, aunque el equipo médico determinó que aún no está en condiciones de recibir el alta.

El parte oficial, firmado por la doctora Marisa Lanfrandoni, directora médica de la institución, destaca que la paciente se encuentra estable y cumpliendo con los protocolos de recuperación postoperatoria.

De acuerdo al documento, la exmandataria recibe tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que se hayan registrado fiebre ni complicaciones adicionales hasta el momento.

La comunicación oficial subraya que, a la fecha, “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Este detalle es clave para los médicos, ya que la ausencia de procesos febriles indica que la infección está siendo controlada por la medicación.

A pesar de las versiones que circularon durante el domingo sobre un posible regreso a su domicilio de la calle San José, la complejidad de la peritonitis —una inflamación del tejido abdominal que requiere monitoreo estricto— obligó a prolongar la hospitalización.

En el centro de salud se enfatizó que la decisión responde a la necesidad de asegurar la recuperación total y evitar riesgos. El informe médico concluye con la confirmación de que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

La complicación en la salud de la ex Presidenta comenzó el viernes pasado con dolores abdominales agudos. El sábado, pasado el mediodía, fue asistida por sus médicos personales, quienes tras auscultarla recomendaron su traslado urgente al sanatorio de la zona de Barrio Norte.

Tras ingresar por la tarde, se le practicó la operación de urgencia. El primer parte médico, emitido esa misma noche, calificó la intervención como satisfactoria. Si bien hoy se esperaba su salida, la presencia del drenaje peritoneal y la administración de antibióticos endovenosos mantienen la cautela del equipo médico.