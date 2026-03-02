Reacciones políticas tras la liberación más ansiada

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
La liberación del cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina Nahuel Agustín Gallo generó este domingo una serie de pronunciamientos de dirigentes y funcionarios argentinos, quienes celebraron su salida de Venezuela tras 448 días de detención y destacaron las gestiones realizadas para lograr su excarcelación.
La senadora Patricia Bullrich fue una de las primeras en manifestarse públicamente. A través de su cuenta en la red social X escribió: “Nahuel Gallo está volviendo a casa!!!! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas”. Bullrich, quien durante su gestión como ministra de Seguridad siguió el caso del gendarme, remarcó además que Gallo estará “pronto en Argentina y reunido con su familia”.
Desde el Palacio San Martín, el canciller Pablo Quirno confirmó oficialmente la liberación y señaló: “Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”. En otro tramo de su mensaje expresó: “La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”.
Quirno destacó en particular “el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental, y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”. Además, reiteró que la Argentina continúa exigiendo la liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela.
El diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri también utilizó sus redes sociales para referirse al caso. “Nahuel Gallo recupera su libertad y vuelve a casa! Después de estar más de 448 días secuestrado en Venezuela, ya está volviendo a Argentina!!”, escribió.
En la misma línea, el economista Federico Sturzenegger replicó el mensaje del canciller y agregó el acrónimo “VLLC” como expresión de respaldo.
Desde la provincia de Buenos Aires, la diputada Julia Santillán sostuvo: "Es una inmensa satisfacción contar con la liberación de Nahuel Gallo. Un ciudadano argentino víctima de la dictadura de Nicolás Maduro. Esperamos su regreso a casa", y definió el resultado como parte de una "gestión de resultados".
Por su parte, la activista de derechos humanos y referente de la colectividad venezolana en la Argentina Elisa Trotta indicó que desde la noche anterior circulaba información sobre la salida de Gallo del penal El Rodeo I, aunque explicó que prefirieron esperar confirmaciones oficiales antes de hacerlo público. Al llegar al Congreso para participar de la apertura de sesiones ordinarias, expresó: “Me atrevo a decir que un héroe de toda la Argentina, un héroe que tuvo que resistir injustamente una prisión y una tortura para toda su familia”.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que intervino para destrabar la salida de Gallo de Venezuela, escribió en X: “Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”.
En las horas previas a su liberación, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina Nahuel Agustín Gallo permanecía detenido en el penal El Rodeo I, en la periferia de Caracas, tras 448 días de arresto desde el 8 de diciembre de 2024. Días antes había iniciado una huelga de hambre junto a otros internos, medida que levantó para poder realizar una llamada telefónica a su esposa después de 445 días sin contacto.
El jueves previo a su excarcelación logró comunicarse con María Alexandra Gómez, quien relató que Gallo le manifestó que seguía “fuerte” y “esperanzado”, preguntó por su hijo y por el resto de su familia. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles liberaciones en el marco de una ley de amnistía dispuesta por las autoridades venezolanas.
Ayer, mientras aún se encontraba bajo custodia, internos del penal avisaron a sus familiares que “liberaron al argentino”. Horas más tarde, su esposa confirmó que había vuelto a hablar con él y que ya estaba en vuelo hacia la Argentina, tras abandonar el centro de detención donde permaneció desde su arresto en la frontera colombo-venezolana.
