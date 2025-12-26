California bajo intensas y repentinas lluvias

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California y se pronostican más aguaceros durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, donde las autoridades alertan de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios.

Impulsada por un río atmosférico conocido como “Expreso Piña”, que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que hay un “riesgo moderado” de precipitaciones excesivas sobre partes del sur de California hasta la mañana de hoy y que “son posibles numerosas inundaciones repentinas”, con riesgo de arrastre de escombros, especialmente en zonas donde los incendios forestales han destruido la vegetación.