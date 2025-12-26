Apresan a un joven por maltratar a su pareja en Altos de San Lorenzo

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Un grave episodio de violencia de género se registró durante la jornada de Navidad en la ciudad de La Plata, donde una joven de 20 años fue golpeada y amenazada por su pareja en una vivienda de Altos de San Lorenzo.
El hecho ocurrió ayer, en una casa ubicada en la zona de 73 entre 26 y 27, cuando personal del Comando de Patrulla fue comisionado al lugar tras un llamado, que alertaba sobre un conflicto familiar.
Al arribar, los efectivos observaron a un hombre forcejeando con la víctima, por lo que procedieron de inmediato a su aprehensión. Según el relato de la joven, momentos antes se había producido una discusión que derivó en una violenta agresión: el atacante la golpeó en el rostro y en la cabeza y luego la amenazó utilizando un cuchillo y un juego de llaves.
La víctima presentaba lesiones visibles en el ojo derecho y el cuello, además de hematomas en ambos brazos, por lo que se activó el protocolo correspondiente para casos de violencia de género y se labraron las actuaciones de rigor.
El agresor, un hombre de 28 años, quedó aprehendido y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata, que dispuso las actuaciones judiciales y su permanencia detenido para la jornada siguiente.
La causa fue caratulada como “lesiones y amenazas en contexto de violencia de género y daños”, y se encuentra en etapa de investigación.
