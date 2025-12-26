De visita en Punta Lara, recibió la peor noticia

La inseguridad en La Plata no cede ni en las fiestas de fin de año. Por el contrario, algunos delincuentes están atentos a los movimientos de quienes se van de sus viviendas para disfrutar de esos momentos con familiares o amigos.

Una de esas personas es un hombre de 60 años, que vive en la localidad platense de Arana y que, pudo saber este diario de fuentes del caso, horas antes de la Nochebuena fue a visitar a su hija, quien reside en Punta Lara.

Se informó que tras la celebración de la llegada de la Navidad, el hombre volvió “a las 3 de la mañana” a su casa, de calles 664 y 117.

Allí el panorama no pudo ser peor. Los voceros aseguraron que tras forzar la puerta de ingreso, delincuentes sacaron “unos 380 mil pesos, una pistola Bersa Thunder 380 semiautomática, cadenas, anillos, dijes de oro, una pulsera de plata, un largavista, linternas y perfumes importados”.