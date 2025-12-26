No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
La falta de seguridad y el avance del vandalismo y los robos en el cementerio de La Plata se ha transformado en un problema que golpea con mayor crudeza a las familias que visitan a sus seres queridos.
“Fui a poner flores a mis queridos muertos y faltaba la placa grande de mi madre. Es una pieza de bronce. También se llevaron 6 floreros y 4 tornillos, todos de bronce, que sostienen las tapas de piedra color bordó”, relató con indignación María una vecina que concurre al cementerio y agregó que además constató falta de higiene y ausencia de personal: “No hay nadie para solicitar ayuda, agua para los floreros o para subir la escalera y colocar flores a lo alto. Me retiré sin poder homenajear a mis familiares”, dijo.
El testimonio se suma a múltiples denuncias que han sido recogidas en los últimos años. En diciembre pasado, un jubilado de 80 años denunció ante la Comisaría Tercera que desconocidos habían sustraído placas y un florero de bronce de la bóveda familiar. Además, encontró daños en la estructura de la claraboya. El hombre sostuvo que era la tercera vez que sufría robos desde 2022.
Los hechos no son recientes. En 2024 se consignó una ola de robos nocturnos de placas, cruces y floreros de bronce, que según trabajadores del lugar aprovechaban la madrugada para irrumpir en el predio pese a la presencia de vigiladores. En mayo, pese al anuncio de contratación de seguridad privada por parte de la comuna, apenas tres agentes llegaron a cubrir un predio que debía contar con catorce, según lo licitado.
El fenómeno obliga a las familias a sufrir dos veces: la pérdida de un ser querido y la profanación de su memoria. La sustracción de ornamentos no sólo afecta el valor simbólico sino que degrada un patrimonio declarado de la ciudad y profundiza una sensación de abandono.
