Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

La Ciudad |Preocupación entre los deudos

No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio

No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio

Floreros y placas de bronce en la mira de los delincuentes

26 de Diciembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

La falta de seguridad y el avance del vandalismo y los robos en el cementerio de La Plata se ha transformado en un problema que golpea con mayor crudeza a las familias que visitan a sus seres queridos.

“Fui a poner flores a mis queridos muertos y faltaba la placa grande de mi madre. Es una pieza de bronce. También se llevaron 6 floreros y 4 tornillos, todos de bronce, que sostienen las tapas de piedra color bordó”, relató con indignación María una vecina que concurre al cementerio y agregó que además constató falta de higiene y ausencia de personal: “No hay nadie para solicitar ayuda, agua para los floreros o para subir la escalera y colocar flores a lo alto. Me retiré sin poder homenajear a mis familiares”, dijo.

El testimonio se suma a múltiples denuncias que han sido recogidas en los últimos años. En diciembre pasado, un jubilado de 80 años denunció ante la Comisaría Tercera que desconocidos habían sustraído placas y un florero de bronce de la bóveda familiar. Además, encontró daños en la estructura de la claraboya. El hombre sostuvo que era la tercera vez que sufría robos desde 2022.

Los hechos no son recientes. En 2024 se consignó una ola de robos nocturnos de placas, cruces y floreros de bronce, que según trabajadores del lugar aprovechaban la madrugada para irrumpir en el predio pese a la presencia de vigiladores. En mayo, pese al anuncio de contratación de seguridad privada por parte de la comuna, apenas tres agentes llegaron a cubrir un predio que debía contar con catorce, según lo licitado.

El fenómeno obliga a las familias a sufrir dos veces: la pérdida de un ser querido y la profanación de su memoria. La sustracción de ornamentos no sólo afecta el valor simbólico sino que degrada un patrimonio declarado de la ciudad y profundiza una sensación de abandono.

 

LE PUEDE INTERESAR

IOMA rechaza la suba de la consulta a 25.000 pesos

LE PUEDE INTERESAR

Canastos y contenedores desbordados de residuos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón

Día Clave en el Senado: salió otra traba al Presupuesto

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

IOMA rechaza la suba de la consulta a 25.000 pesos
Últimas noticias de La Ciudad

El micro, que no llega: el suplicio del viaje en verano

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

Pese a las prohibiciones, Navidad con ruido y daños

La construcción suma ya siete trimestres con números en rojo
Deportes
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón
¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Nacional y Peñarol, tras los pasos de Brian Aguirre
La llegada de Andino a River quedó en stand-by
Información General
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Los números de la suerte del viernes 26 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Policiales
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda
Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena
Hospitalizaron a un hombre por un asalto en Barrio Hipódromo: cayó un sospechoso
Saquean casa y negocio en un viaje por Nochebuena
Espectáculos
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Enero en la tevé: la vuelta de “Game of Thrones”, el destacado del mes
El Mató cierra el año de local
“Mis derechos”: fuerte mensaje de Inés Estévez contra el Gobierno
Ángela Torres y su momento más traumático: ”Dejame tranquila”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla