Ganó el United y sigue la 18va fecha

La Premier League se prepara para disputar una nueva jornada con la decimoctava fecha, que comenzó ayer con el triunfo 1-0 del Manchester United sobre Newcastle en Old Trafford.

Tras 17 fechas disputadas, Arsenal lidera el campeonato con 39 puntos, seguido de cerca por Manchester City (37) y Aston Villa (36), en un cierre de año que mantiene abierta la disputa en la parte alta. Más atrás aparecen Chelsea, Liverpool y el United con 29 unidades, cerrando la zona de copas, mientras que un histórico como Tottenham intenta acercarse a los primeros puestos.

En el fondo de la tabla, la pelea por la permanencia también promete emociones. West Ham, Burnley y Wolves ocupan actualmente los puestos de descenso, con los “Wolves” hundidos en el último lugar con apenas dos puntos, mientras que conjuntos como Nottingham Forest, Leeds y Bournemouth necesitan sumar para no comprometerse aún más.

La fecha tendrá varios duelos atractivos, entre ellos el choque del líder Arsenal frente a Brighton, la visita del escolta Manchester City a Nottingham Forest, y el cruce destacado entre Chelsea y Aston Villa, dos protagonistas de la zona alta.

El cronograma completo de hoy: Nottingham Forest – Manchester City (9:30); West Ham -Fulham; Liverpool – Wolves; Brentford – Bournemouth; Arsenal–Brighton; Burnley–Everton (todos a las 12:00); y Chelsea – Aston Villa (14:30).