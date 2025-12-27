Cinco partidos se juegan hoy en el Calcio

Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
La fecha 17 e la Serie A de Italia, que tiene como líder al Inter, se pondrá en marcha hoy en una intensa jornada que contará con cinco partidos.
La actividad comenzará a las 8:30 (hora argentina), cuando el Parma reciba a la Fiorentina en un encuentro entre dos equipos que se encuentran muy comprometidos con el descenso.
Más tarde, a las 11, se darán dos encuentros en simultáneo: en uno de ellos, el Torino recibirá al Cagliari, mientras que el Lecce jugará frente a su gente ante el sorprendente Como del argentino Nico Paz, que marcha séptimo y pelea por el ingreso a las competencias internacionales de la próxima temporada.
Solo unas horas después, a las 14, el Udinese se las verá con la Lazio y en el último encuentro del día, que será a las 16:45, la Juventus visitará al Pisa con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita acercarse a la cima.
En lo que respecta a la lucha por el título, hay cinco equipos que se encuentran en la pelea y que aspiran a batallar hasta el final para quedarse con el “Scudetto” al final de la temporada.
En la primera posición está el Inter, que tiene como una de sus principales figuras al delantero argentino Lautaro Martínez, con 33 puntos. Sin embargo, no se puede descuidar ya que lo siguen muy de cerca Milan, Napoli, Roma y Juventus, con 32, 31, 30 y 29 unidades, respectivamente.
