Una ONG de La Plata cuestionó el proyecto de enrejar el Paseo del Bosque: "No es solución"

La ONG Nuevo Ambiente expresó un fuerte rechazo ante la posibilidad de que el Municipio avance con un proyecto para enrejar en su totalidad el Paseo del Bosque, al considerar que se trata de una medida “innecesaria, millonaria” y contraria a la normativa vigente que protege ese espacio verde emblemático de La Plata.
Desde la organización ambientalista advirtieron: “En las últimas horas trascendió sobre un supuesto proyecto de enrejar el Paseo del Bosque en su totalidad, como solución ante problemáticas en el lugar, creemos que es una obra innecesaria, millonaria e ignorando el cumplimiento de pasos previos como es el Plan de Manejo Ambiental del Bosque”.
En ese sentido, recordaron que el Paseo del Bosque se encuentra protegido por la Ley 13.593, que lo declara Paisaje Protegido, y remarcaron que cualquier intervención debe estar precedida por un plan específico. Al respecto, señalaron: “El enrejado no es la solución, ya que se avanza sin haber confeccionado el Plan de Manejo Ambiental que exige la ley”.
Nuevo Ambiente también recordó que en marzo de este año advirtió formalmente al Municipio, junto a otras organizaciones no gubernamentales, sobre el deterioro progresivo del predio. En ese marco, afirmaron: “El Paseo del Bosque es víctima del abandono por parte del municipio y de la provincia, que por ejemplo no cumplió los plazos para mudar dependencias que funcionan en el lugar, tal como lo establecen las legislaciones vigentes”.
La ONG destacó además el valor ambiental, educativo y cultural del espacio, que cuenta con unas 60 hectáreas y alberga una importante biodiversidad, además de instituciones como facultades, el Bioparque, el Museo y el Teatro del Bosque. “Es un patrimonio ambiental significativo no solo para la ciudad de La Plata, sino para toda la región”, sostuvieron.
“Es necesario mejorar la infraestructura urbana y recreativa, ordenar senderos peatonales, controlar la circulación vehicular y fortalecer los planes para el patrimonio forestal, pero no es el enrejado del Paseo la solución, ya que limita el libre acceso de los vecinos al principal pulmón verde de la Ciudad”, continuaron.
Respecto al argumento de la seguridad, Nuevo Ambiente advirtió: “La seguridad no puede ser el único objetivo que se tenga en cuenta para el manejo del lugar”, e invitó al Municipio a “no despreciar la participación ciudadana en un tema trascendental para la calidad de vida de los vecinos”.
Finalmente, la ONG anunció que avanzará con nuevas acciones institucionales: “Vamos a presentar un pedido de acceso a la información pública ambiental y realizar una amplia convocatoria a especialistas para conocer opiniones sobre la mejor forma de resguardar el mayor espacio verde urbano platense”.
