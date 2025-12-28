Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía

La Libertad Avanza impulsará en la Legislatura bonaerense una iniciativa para incluir la Boleta Única de Papel

  

La Libertad Avanza impulsará en la Legislatura bonaerense una iniciativa para incluir la Boleta Única de Papel
28 de Diciembre de 2025 | 19:16

Escuchar esta nota

La coalición La Libertad Avanza (LLA) anunció que, con el nuevo mapa legislativo en la Provincia de Buenos Aires tras las elecciones de 2025, intentará impulsar una reforma política que incluya la implementación de la boleta única de papel (BUP) como parte de su agenda para 2026. 

La propuesta busca modificar el actual sistema de votación provincial para simplificar el proceso electoral y evitar el uso de múltiples boletas partidarias, replicando el modelo utilizado en las legislativas nacionales de este año, donde la boleta única ya fue aplicada. 

Con la composición legislativa actual, LLA llega al año próximo con una mayor presencia en ambas cámaras, lo que le permitirá instalar su propio plan político en la provincia. Esto se dará aunque el peronismo conserve la primera minoría en Diputados y mantenga quórum propio en el Senado bonaerense, lo que representa obstáculos para aprobar cambios estructurales sin acuerdos amplios.

Además de la boleta única de papel, desde el espacio libertario también analizan incluir otras modificaciones en la reforma política provincial que están empezando a debatir legisladores, como la regularización de Primarias y la discusión sobre reelecciones excluidas de cargos ejecutivos locales, de acuerdo con análisis de la propuesta circulados en medios locales.

Desde LLA sostienen que la boleta única busca mayor transparencia y simplificación del sistema electoral, aunque el peronismo y otras fuerzas políticas han advertido que la discusión requerirá amplios consensos y no será sencilla de concretar sin negociaciones con bloques mayoritarios en la Legislatura. 

La boleta única de papel ya fue utilizada en las elecciones nacionales de este año con sorteo del orden de las fuerzas políticas, lo que impulsó a sectores a reclamar su adopción más amplia, y ahora los libertarios pretenden avanzar con esa idea a nivel provincial para los comicios de intendentes y legisladores de 2027. 

LE PUEDE INTERESAR

Intendentes bonaerenses insistirán con la vuelta de las re-re en 2026

LE PUEDE INTERESAR

Diputados libertarios retomarán en la Legislatura el debate por la Tasa de Capitalidad en La Plata

Este proyecto se inserta en una agenda más amplia que LLA pretenden consolidar en Buenos Aires durante 2026, aprovechando el receso legislativo de verano para construir consensos y negociar con otras fuerzas políticas, incluido el peronismo y sectores dialoguistas, de cara a los debates que tendrán lugar una vez iniciadas las sesiones ordinarias. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores
Últimas noticias de Política y Economía

Primer desafío del 2026: el Gobierno deberá afrontar pagos por más de US$4.000 millones

Intendentes bonaerenses insistirán con la vuelta de las re-re en 2026

Diputados libertarios retomarán en la Legislatura el debate por la Tasa de Capitalidad en La Plata

Aprueban una reforma que amplía el alcance del Ematur en La Plata
Policiales
Tragedia en la Ruta 6: un conductor perdió el control al recibir un mate y murió tras un vuelco
Un incendio afectó extensos terrenos en Olmos y activó un operativo de emergencia
FOTOS Y VIDEO | Con mariposas y dibujos: el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
Un robo, un jubilado muerto y la pista de las “viudas negras” en La Plata
Incendio generó alarma en un barrio de La Plata
Espectáculos
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
David Kavlin sufrió dos infartos y un paro cardíaco camino al hospital: fue operado de urgencia
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Adiós al "Chiqui" Pereyra: el tango pierde a una voz de oro tras un trágico accidente
Murió Brigitte Bardot: adiós a la mítica actriz y ferviente defensora de animales
Deportes
El tenista Cameron Norrie sorprendió con una cadena de Estudiantes tras su paso por Argentina
La Navidad Pincha de los hinchas de Estudiantes en City Bell: sorpresas, regalos y juegos
Alan Lescano y un insólito momento con sus excompañeros de Gimnasia antes de casarse en Gonnet
Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores
La agenda deportiva del domingo avanza con actividad internacional: partidos, horarios y TV
Información General
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla