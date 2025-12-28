La Libertad Avanza impulsará en la Legislatura bonaerense una iniciativa para incluir la Boleta Única de Papel

La coalición La Libertad Avanza (LLA) anunció que, con el nuevo mapa legislativo en la Provincia de Buenos Aires tras las elecciones de 2025, intentará impulsar una reforma política que incluya la implementación de la boleta única de papel (BUP) como parte de su agenda para 2026.

La propuesta busca modificar el actual sistema de votación provincial para simplificar el proceso electoral y evitar el uso de múltiples boletas partidarias, replicando el modelo utilizado en las legislativas nacionales de este año, donde la boleta única ya fue aplicada.

Con la composición legislativa actual, LLA llega al año próximo con una mayor presencia en ambas cámaras, lo que le permitirá instalar su propio plan político en la provincia. Esto se dará aunque el peronismo conserve la primera minoría en Diputados y mantenga quórum propio en el Senado bonaerense, lo que representa obstáculos para aprobar cambios estructurales sin acuerdos amplios.

Además de la boleta única de papel, desde el espacio libertario también analizan incluir otras modificaciones en la reforma política provincial que están empezando a debatir legisladores, como la regularización de Primarias y la discusión sobre reelecciones excluidas de cargos ejecutivos locales, de acuerdo con análisis de la propuesta circulados en medios locales.

Desde LLA sostienen que la boleta única busca mayor transparencia y simplificación del sistema electoral, aunque el peronismo y otras fuerzas políticas han advertido que la discusión requerirá amplios consensos y no será sencilla de concretar sin negociaciones con bloques mayoritarios en la Legislatura.

La boleta única de papel ya fue utilizada en las elecciones nacionales de este año con sorteo del orden de las fuerzas políticas, lo que impulsó a sectores a reclamar su adopción más amplia, y ahora los libertarios pretenden avanzar con esa idea a nivel provincial para los comicios de intendentes y legisladores de 2027.

Este proyecto se inserta en una agenda más amplia que LLA pretenden consolidar en Buenos Aires durante 2026, aprovechando el receso legislativo de verano para construir consensos y negociar con otras fuerzas políticas, incluido el peronismo y sectores dialoguistas, de cara a los debates que tendrán lugar una vez iniciadas las sesiones ordinarias.