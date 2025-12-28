Renuncian integrantes de tribunales de AFA que son conjueces de la Corte

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal
2025: un año por debajo de las expectativas, pero sin crisis
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
Los empleados informales ganan un 57% menos que los registrados
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
Los dólares debajo del colchón ya equivalen a más de la mitad del PBI
Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las renuncias de dos conjueces de la Corte Suprema que ocupaban cargos en los tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) profundizaron la crisis institucional que atraviesa la entidad, en medio de las investigaciones judiciales por presunto fraude, evasión y lavado de dinero que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.
Se confirmó la salida de Diego Barroetaveña, presidente designado de la Cámara de Casación Federal para 2025 y hasta ahora titular del Tribunal de Ética de la AFA, y de Juan Ignacio Pérez Curci, máxima autoridad de la Cámara Federal de Mendoza e integrante de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA.
Las dimisiones se conocieron pocos días después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitara a la Corte Suprema que dispusiera el cese de todos los magistrados nacionales que actúan en los tribunales de Disciplina, Ética y Apelaciones de la AFA. Fuentes consultadas anticiparon que podrían producirse más renuncias en los próximos días.
Entre los argumentos que circulan de manera informal, pesa la posibilidad de que esos mismos magistrados deban intervenir como conjueces de la Corte Suprema en causas penales que involucran a directivos de la AFA, lo que generaría un conflicto de intereses.
Actualmente, la Corte está integrada por tres jueces. En caso de discrepancias, se sortean dos vacantes para completar el tribunal de cinco, entre los conjueces conformados por presidentes de Cámaras Federales. Tanto Barroetaveña como Pérez Curci integran ese listado.
Estas renuncias se suman a otras desvinculaciones producidas tras el estallido del escándalo. Hace diez días, dejó su cargo en la AFA el juez federal Néstor Barral, camarista de San Martín desde 2020, quien integraba el Tribunal de Disciplina.
LE PUEDE INTERESAR
Investigarán la comprar de la mansión en Pilar
LE PUEDE INTERESAR
La pobreza no afloja y el empleo sigue débil
Barral evitó firmar la resolución que sancionó al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por el gesto de dar la espalda a Rosario Central, el campeón designado por la AFA.
También renunciaron previamente Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nº 9 porteño, y Esteban Mahiques, funcionario de Cancillería e hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí