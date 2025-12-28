Renuncian integrantes de tribunales de AFA que son conjueces de la Corte

Las renuncias de dos conjueces de la Corte Suprema que ocupaban cargos en los tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) profundizaron la crisis institucional que atraviesa la entidad, en medio de las investigaciones judiciales por presunto fraude, evasión y lavado de dinero que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino.

Se confirmó la salida de Diego Barroetaveña, presidente designado de la Cámara de Casación Federal para 2025 y hasta ahora titular del Tribunal de Ética de la AFA, y de Juan Ignacio Pérez Curci, máxima autoridad de la Cámara Federal de Mendoza e integrante de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA.

Las dimisiones se conocieron pocos días después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitara a la Corte Suprema que dispusiera el cese de todos los magistrados nacionales que actúan en los tribunales de Disciplina, Ética y Apelaciones de la AFA. Fuentes consultadas anticiparon que podrían producirse más renuncias en los próximos días.

Entre los argumentos que circulan de manera informal, pesa la posibilidad de que esos mismos magistrados deban intervenir como conjueces de la Corte Suprema en causas penales que involucran a directivos de la AFA, lo que generaría un conflicto de intereses.

Actualmente, la Corte está integrada por tres jueces. En caso de discrepancias, se sortean dos vacantes para completar el tribunal de cinco, entre los conjueces conformados por presidentes de Cámaras Federales. Tanto Barroetaveña como Pérez Curci integran ese listado.

Estas renuncias se suman a otras desvinculaciones producidas tras el estallido del escándalo. Hace diez días, dejó su cargo en la AFA el juez federal Néstor Barral, camarista de San Martín desde 2020, quien integraba el Tribunal de Disciplina.

Barral evitó firmar la resolución que sancionó al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por el gesto de dar la espalda a Rosario Central, el campeón designado por la AFA.

También renunciaron previamente Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nº 9 porteño, y Esteban Mahiques, funcionario de Cancillería e hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques.