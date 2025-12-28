Sumando Voluntades recibe donaciones para las viandas de Año Nuevo

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal
2025: un año por debajo de las expectativas, pero sin crisis
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
Los empleados informales ganan un 57% menos que los registrados
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
Los dólares debajo del colchón ya equivalen a más de la mitad del PBI
Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal
La ONG Sumando Voluntades, que desde hace 15 años asiste a personas en situación de calle, realiza cada fin de año colectas para armar viandas especiales que se entregan el 24 y el 31 de diciembre. Para Año Nuevo están solicitando donaciones de pan dulce, budines, gaseosas y aguas saborizadas. Se reciben todos los días, de 9 a 13 y de 16 a 20, en la sede de calle 8 entre 37 y 38. “Es lo único que necesitamos. Todo lo demás lo tenemos”, informó Nancy Maldonado, presidenta de la entidad solidaria.
