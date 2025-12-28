Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Convocatoria abierta para el 2º Festival de Cine de Villa Elisa

28 de Diciembre de 2025
Se encuentra abierta la convocatoria para presentar cortos y largometrajes que formarán parte del 2º Festival de Cine Independiente de Villa Elisa. La inscripción estará disponible hasta el 10 de febrero de 2026. La propuesta, impulsada por entidades barriales, busca historias que representen las periferias en un sentido amplio. Más información y formulario en Instagram: @festivaldecine.villaelisa. Las producciones seleccionadas formarán parte del programa y se exhibirán durante el festival.

 

