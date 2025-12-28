Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha en Paraguay

Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Una jornada de paseo terminó en tragedia en el sur de Paraguay, donde tres ciudadanas argentinas, entre ellas una menor de edad, fallecieron ahogadas luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara en el río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú.
Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro. De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando el grupo regresaba hacia Argentina tras pasar el día en una isla turística cerca de la localidad de Cerrito.
En cuanto a la investigación, el comisario local, Damiano Cano, informó que el mal clima —fuertes lluvias y ráfagas de viento— junto con el uso de una embarcación "no apta" para las corrientes del Paraná, habrían provocado el vuelco.
En tanto, dos menores (de 11 y 16 años) lograron ser rescatados con vida por pescadores de la zona. Sin embargo, las autoridades paraguayas continúan con un intenso operativo para dar con un hombre que aún permanece desaparecido.
