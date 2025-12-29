Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Información General

Los números de la suerte del lunes 29 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del lunes 29 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
29 de Diciembre de 2025 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

LE PUEDE INTERESAR

Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido

LE PUEDE INTERESAR

Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen

SUERTE NUMERICA: 14-06-75. Su bondad puede ser confundida, no se deje estafar. Trate de controlar sus energías y no haga desgastes inútiles. Buen momento para iniciar una nueva actividad. Le proponen una gestión interesante.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 35-48-77. Hay preocupaciones por dinero que pronto desaparecerán. Necesitará una cuota de audacia para ordenar sus labores. Tienden a desaparecer interferencias que afectan a su vida sentimental.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 12-90-32. Dé rienda suelta a su espíritu de empresa y trate de ser más lúcido en sus intereses. No exija demasiado del sexo opuesto: sea más tolerante con las imperfecciones ajenas. Exitos a nivel profesional.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 70-28-22. No se contente con las improvisaciones de último momento. En amor trate de ser más paciente y aprenda a esperar lo necesario. No dilate las promesas formuladas. Planifique las actividades.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 09-12-87. Podrá llevar a buen término un trabajo minucioso o difícil, pero deberá cuidarse de actitudes arbitrarias. Buen día para el amor y las nuevas relaciones. Eluda falsos espejismos. Serias propuestas le interesan.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 03-86-12. No acepte grandes riesgos en este día. Manténgase dentro de la actividad acostumbrada. Mida sus propósitos si quiere conservar la paz sentimental. Trastornos a nivel muscular: cuídese. Los astros le aconsejan esos números.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 54-33-297. Se beneficiará notablemente en el aspecto económico. Buena posibilidad de ganancias en la esfera especulativa. Día positivo para el amor. Excelente momento para poner a prueba aptitudes comerciales.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 99-00-11. La defensa de su capital exigirá gran lucidez y reflexión. Clima muy feliz para la vida en pareja. Maneje con habilidad su intuición. Mejora la situación sentimental. La fortuna gira alrededor de esos números.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 26-09-12. Le harán una propuesta de trabajo que deberá estudiar con mucho cuidado para no equivocarse. Surge la posibilidad de un viaje. Le invitan a realizar un paseo que le deparará sorpresas.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 76-02-49. No deje de solucionar los problemas que le plantean sus seres queridos. Trate de superar un mal trance. Cuente con el cariño de quienes le rodean. Un viaje aunque sea cercano, le haría mucho bien.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 23-98-34. Buenas perspectivas en cuestiones laborales. Sepan distinguir las propuestas que le formulan. No desespere por una deuda que no puede saldar: ya llegará el momento esperado. Celos injustificados con su pareja.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 23-95-87. Le esperan unos días de sorpresas muy gratos. Buen momento para incursionar en nuevos terrenos laborales. Su ánimo se encuentra un poco decaído. Le llegan noticias como para cambiar de humor.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Murió el fiscal platense Marcelo Martini

AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas

El Lobo espera por la presentación de Miramón

Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes

Empieza el pago de las jubilaciones en el IPS
Últimas noticias de Información General

Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones

Multas y arresto por no vacunar a los hijos

Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque

Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Espectáculos
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
Una francesa suelta en Búzios
El tango llora la muerte del cantor Ricardo “Chiqui” Pereyra
La ex de El Polaco dejó manejar a su hija menor
Bizarrap prepara su próxima colaboración
Policiales
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Violento ataque motochorro en el barrio La Loma
Conmoción por un despiste mortal en La Plata
La Ciudad
En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque
Crece la incertidumbre económica en los colegios privados
Alerta por los incendios forestales
Deportes
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón
El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza
Las opciones de River para el lateral izquierdo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla