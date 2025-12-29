Robaron equipos de fotografía de alto valor

En las últimas horas se conoció un hecho de inseguridad en una vivienda en La Plata, donde delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar y sustraer equipos electrónicos y fotográficos de alto valor.

El golpe ocurrió el viernes 27 de diciembre, entre las 16 y las 22, en una casa ubicada en 59 entre 30 y 31. Según se informó, la finca permaneció sin moradores durante varias horas, mientras su dueño se encontraba realizando trabajos en la casa de un amigo.

Al regresar, la víctima advirtió un cortado y el faltante de una notebook con su cargador y al menos cinco cámaras fotográficas de distintas marcas y modelos, algunas con lentes y estuches, además de equipamiento analógico. Los elementos sustraídos se encontraban guardados dentro de una valija de pequeño tamaño.

En el hecho intervienen la UFI Nº 9 y la comisaría quinta.