Robo en el complejo deportivo de "Maravilla" Martínez: el comunicado que se hizo viral

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Un grupo de jóvenes ingresó por la fuerza durante la madrugada al predio del delantero de Racing en Campana, se llevó dinero en efectivo y varios objetos de valor, y el propio establecimiento divulgó imágenes y un mensaje para los responsables, generando amplia repercusión en redes y la intervención policial.
El complejo deportivo propiedad de Adrián “Maravilla” Martínez, ubicado en Campana, fue víctima de un robo en la madrugada del domingo pasado, según registros de las cámaras de seguridad difundidos por el propio lugar y reseñados por medios locales.
El hecho se produjo entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes accedió por la fuerza al predio y se desplazó por diferentes sectores del establecimiento, que cuenta con canchas de fútbol y pádel, vestuarios y espacios para eventos.
Las cámaras internas captaron a los sospechosos forzando una ventana y moviéndose dentro del predio, incluidos sectores como la cocina y otras instalaciones.
Luego del ingreso, los autores se llevaron un televisor Smart de 32 pulgadas, parlantes, una garrafa, bebidas, golosinas, un teléfono celular y la suma de 1.500.000 pesos en efectivo, según la reconstrucción basada en los registros y las publicaciones asociadas al hecho.
Lo que distinguió este caso fue la forma en que el establecimiento lo hizo público. En la cuenta oficial de Instagram del complejo se compartieron imágenes del robo junto a un mensaje dirigido a los responsables, en el que se no solo se les solicitó la devolución de lo sustraído, sino que se buscó evitar una escalada legal apelando a la restitución voluntaria de los bienes: “Ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron… los esperamos”, decía parte del texto difundido junto al material visual.
La difusión del mensaje y de los videos generó viralización en redes sociales, lo que llamó la atención sobre las imágenes registradas por las cámaras y las reacciones de usuarios, hinchas y vecinos.
Pese al tono del comunicado, en las horas siguientes la policía bonaerense se presentó en el complejo para iniciar la investigación y asegurar el predio, con presencia de patrulleros y tareas que ya quedaron a cargo de las autoridades judiciales correspondientes.
El robo en el predio del delantero se produjo en un momento en que el complejo se había consolidado como un espacio deportivo inaugurado recientemente y con crecimiento local, por lo que el episodio no solo impactó por el valor de lo sustraído sino por la exposición pública de las imágenes y el comunicado, que difiere del procedimiento tradicional de denuncias y allanamientos.
La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá avanzar en la identificación formal de los responsables y evaluar si prospera la vía de restitución voluntaria planteada inicialmente o si se ordenan medidas más formales de investigación.
