Policiales

Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata

Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata

EL DIA

3 de Diciembre de 2025 | 03:18
Un grave accidente ocurrió ayer en una cantera de 176 bis y 529, en Melchor Romero, cuando un camión de la empresa “Lamterna” cayó al vacío mientras descargaba residuos. Un joven sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y fue trasladado de urgencia al hospital. El chofer, de 40, resultó con cortes y escoriaciones. Ambos están fuera de peligro. La UFI N°10 de La Plata interviene en la causa por lesiones culposas.

