Atacó a su madre y prendió fuego un colchón

Un violento episodio familiar ocurrido en Berisso terminó con un joven de 22 años detenido luego de agredir a su madre, amenazar a la Policía con un arma blanca y protagonizar una fuga a través de un descampado y un zanjón.
El hecho ocurrió en 36 y 128, en la localidad de El Dique. Según informaron fuentes policiales, el agresor, vecino de la zona, llegó al domicilio de su madre, de 42 años, y la atacó violentamente utilizando un tirante de madera de más de un metro y medio, provocándole lesiones Tras lograr quitarle el objeto, el joven ingresó nuevamente a la vivienda, tomó dos cuchillos de unos 30 centímetros de largo y volvió a intentar herirla.
En medio de la agresión, además, prendió fuego un colchón, lo que incrementó el nivel de riesgo dentro de la casa. Cuando el personal policial llegó, escapó por los fondos del domicilio. Luego se montó un operativo cerrojo que permitió localizarlo en 127 y 38 bis. Tras ser aprehendido, la causa quedó en manos de la UFIJ N°5.
