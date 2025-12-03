Piden perpetua para el acusado de matar a Nicol Ruiz

El juicio por la muerte de Nicol Ruiz llegó a su instancia decisiva con un pedido de condena a prisión perpetua para Fernando Daniel Sibestrelli. Tanto el fiscal Martín Chiorazzi como el abogado de la familia, Sebastián Bouvet, coincidieron en que la joven trans fue víctima de un homicidio impulsado por odio y violencia de género, encuadre que contempla la pena máxima.

Los alegatos cerraron un debate marcado por testimonios fuertes y una sala colmada por integrantes de la comunidad trans y organizaciones LGBTQ+, que acompañaron a la familia en el reclamo de justicia. La audiencia se realizó en la sede del fuero Penal de La Plata, donde el clima estuvo atravesado por el peso simbólico del caso, considerado por muchos como un posible travesticidio. Sibestrelli decidió hablar antes de los alegatos y negó haber tenido intención de matar.

El Tribunal Oral Criminal II dará a conocer el veredicto el 29 de diciembre, día en que se definirá si el asesinato de Nicol será reconocido judicialmente como un crimen de odio.