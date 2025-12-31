El dólar cerró el año con una leve suba, a $1.480

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
El dólar oficial cerró en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.
El dólar blue cerró en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja de 0,33%.
El dólar mayorista se ubicó en $1.457 y quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.526,09). A partir del jueves próximo comenzará a regir el nuevo esquema monetario, en donde las bandas se ajustarán en torno al último dato de inflación que difunda el INDEC.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se mantuvo estable en $1.486,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,32% hasta los $1.520,9.
En lo que fue la última jornada bursátil del 2025, las acciones y bonos registraron resultados mixtos. Las subas rozaron el 2% mientras que las bajas fueron más pronunciadas, tocando el umbral del 5%.
El S&P Merval cayó 1,6% hasta los 3.051.616,77 puntos. Las mayores alzas las acciones de Transportadora de Gas del Norte (4,53%) y Aluar (2,36%).
En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,4% y el AL35 perdió 0,2%; mientras que el riesgo país se mantuvo en 571 puntos.
