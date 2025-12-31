El dólar cerró el año con una leve suba, a $1.480

El dólar oficial cerró en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue cerró en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja de 0,33%.

El dólar mayorista se ubicó en $1.457 y quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.526,09). A partir del jueves próximo comenzará a regir el nuevo esquema monetario, en donde las bandas se ajustarán en torno al último dato de inflación que difunda el INDEC.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se mantuvo estable en $1.486,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,32% hasta los $1.520,9.

En lo que fue la última jornada bursátil del 2025, las acciones y bonos registraron resultados mixtos. Las subas rozaron el 2% mientras que las bajas fueron más pronunciadas, tocando el umbral del 5%.

El S&P Merval cayó 1,6% hasta los 3.051.616,77 puntos. Las mayores alzas las acciones de Transportadora de Gas del Norte (4,53%) y Aluar (2,36%).

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,4% y el AL35 perdió 0,2%; mientras que el riesgo país se mantuvo en 571 puntos.