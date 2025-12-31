Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El Gobierno analiza llamar otra vez a extraordinarias

El Gobierno analiza llamar otra vez a extraordinarias
31 de Diciembre de 2025 | 02:41
El Gobierno analiza convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias para lunes 2 de febrero, para tratar los proyectos pendientes, como la reforma laboral y el de glaciares.

Ambas iniciativas forman parte del temario enviado en diciembre al Congreso. Las extraordinarias que se habían convocado rigieron entre el 10 y el 30 de este mes.

En el caso de la “modernización laboral” que promueve la Casa Rosada, con resistencias del sindicalismo, el oficialismo debió postergar su tratamiento porque no tenía asegurado los votos necesarios para aprobarlo.

Se espera que en febrero, Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en los acuerdos para sancionar esta importante reforma que anhela el oficialismo para la segunda mitad del mandato, tal como lo hizo con el Presupuesto 2026.

Contará para esa tarea con la ayuda de referentes de la Rosada como Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem. En ese marco, ya quedó descartado que se vaya a sesionar en el Congreso durante enero.

La fecha estimativa del 2 de febrero para retomar el debate, apunta especialmente a la reforma laboral, que ya es una obsesión del presidente Javier Milei, debido a que considera que es una de las iniciativas centrales para profundizar su programa de gobierno porque permitiría aumentar las contrataciones en el sector privado.

Por su parte, la reforma del Código Penal no será tratado durante las sesiones extraordinarias debido a que es un proyecto extenso que requerirá meses de debate.

 

