Pablo Juliano respaldó la gestión de Pullaro

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El diputado nacional del radicalismo Pablo Juliano (del bloque Provincias Unidas) realizó una visita de trabajo a la provincia de Santa Fe, invitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y destacó los avances en seguridad e infraestructura.
Juliano recorrió la central del 911 y las obras del nuevo centro de entrenamiento de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). “Es impresionante lo que se ha logrado. El viernes se entregaron 190 patrulleros en Rosario, una ciudad que al inicio de la gestión solo tenía 20 operativos”, subrayó el legislador.
Juliano también participó de una comitiva que estuvo en la reinauguración del Aeropuerto Internacional de Rosario, una obra estratégica para la conectividad de la región. El diputado nacional bonaerense destacó que los trabajos fueron realizados íntegramente con fondos propios de la Provincia, producto de la administración eficiente de los impuestos de los contribuyentes santafesinos.
Antes de concluir la recorrida, el diputado se trasladó a la ciudad de Venado Tuerto, donde mantuvo un encuentro con Leonel Chiarella, el intendente local y presidente del Comité Nacional de la UCR.
Juliano consideró que el modelo Santa Fe es un ejemplo de gestión y compromiso, además una hoja de ruta para pensar la provincia de Buenos Aires. “Estoy convencido que podemos cambiarla en serio tomando lo mejor que se ha hecho en la provincia de Santa Fe”, finalizó el diputado.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno analiza llamar otra vez a extraordinarias
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí