Pablo Juliano respaldó la gestión de Pullaro

El diputado nacional del radicalismo Pablo Juliano (del bloque Provincias Unidas) realizó una visita de trabajo a la provincia de Santa Fe, invitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y destacó los avances en seguridad e infraestructura.

Juliano recorrió la central del 911 y las obras del nuevo centro de entrenamiento de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). “Es impresionante lo que se ha logrado. El viernes se entregaron 190 patrulleros en Rosario, una ciudad que al inicio de la gestión solo tenía 20 operativos”, subrayó el legislador.

Juliano también participó de una comitiva que estuvo en la reinauguración del Aeropuerto Internacional de Rosario, una obra estratégica para la conectividad de la región. El diputado nacional bonaerense destacó que los trabajos fueron realizados íntegramente con fondos propios de la Provincia, producto de la administración eficiente de los impuestos de los contribuyentes santafesinos.

Antes de concluir la recorrida, el diputado se trasladó a la ciudad de Venado Tuerto, donde mantuvo un encuentro con Leonel Chiarella, el intendente local y presidente del Comité Nacional de la UCR.

Juliano consideró que el modelo Santa Fe es un ejemplo de gestión y compromiso, además una hoja de ruta para pensar la provincia de Buenos Aires. “Estoy convencido que podemos cambiarla en serio tomando lo mejor que se ha hecho en la provincia de Santa Fe”, finalizó el diputado.