Política y Economía |En noviembre

Fuerte caída del 6,51% en la venta de combustibles

Fuerte caída del 6,51% en la venta de combustibles

Menos ventas de combustibles en un noviembre flojísimo / web

31 de Diciembre de 2025 | 02:49
La venta de combustibles al público evidenció señales claras de enfriamiento en noviembre. En todo el país se comercializaron 1.376.311 metros cúbicos, lo que representó una caída interanual de 6,51% en comparación con el mismo mes de 2024.

La baja también se reflejó en la comparación mensual. Frente a octubre, la demanda descendió 1,67%, aun teniendo en cuenta que noviembre tuvo un día menos, según el informe del portal Surtidores.

El retroceso confirma una tendencia que se repite a lo largo de 2025, con volúmenes que no logran recuperar los niveles del año pasado y el análisis por tipo de combustible deja un dato contundente: el gasoil Grado 2, el más utilizado por camiones, maquinaria agrícola y transporte de cargas, fue el gran perdedor del mes.

Sus ventas se derrumbaron 18,63% interanual, al pasar de 419.816 metros cúbicos en noviembre de 2024 a 341.607 en el mismo mes de 2025.

La nafta súper cayó 3,42%, la nafta premium registró un aumento del 1,08% interanual. En el total, las ventas de naftas retrocedieron 2,29%, muy por debajo del derrumbe registrado en el gasoil, que acumuló una baja del 11,78%.

La radiografía provincial muestra un panorama todavía más claro. De las 24 jurisdicciones del país, solo una logró crecer en términos de consumo: Formosa, con una suba del 1,1% interanual.

En el otro extremo, las caídas más pronunciadas se dieron en Córdoba (-13,72%), Santa Cruz (-12,22%) y Jujuy (-11,31%), provincias donde el consumo de combustible está estrechamente ligado a la actividad productiva, industrial y al transporte de larga distancia.

Pese a la caída, Buenos Aires se mantuvo como la provincia con mayor volumen de ventas en noviembre, con 492.593 metros cúbicos, seguida por Córdoba (138.671), Santa Fe (110.289) y CABA (89.053).

 

