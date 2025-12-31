Fuerte caída del 6,51% en la venta de combustibles

La venta de combustibles al público evidenció señales claras de enfriamiento en noviembre. En todo el país se comercializaron 1.376.311 metros cúbicos, lo que representó una caída interanual de 6,51% en comparación con el mismo mes de 2024.

La baja también se reflejó en la comparación mensual. Frente a octubre, la demanda descendió 1,67%, aun teniendo en cuenta que noviembre tuvo un día menos, según el informe del portal Surtidores.

El retroceso confirma una tendencia que se repite a lo largo de 2025, con volúmenes que no logran recuperar los niveles del año pasado y el análisis por tipo de combustible deja un dato contundente: el gasoil Grado 2, el más utilizado por camiones, maquinaria agrícola y transporte de cargas, fue el gran perdedor del mes.

Sus ventas se derrumbaron 18,63% interanual, al pasar de 419.816 metros cúbicos en noviembre de 2024 a 341.607 en el mismo mes de 2025.

La nafta súper cayó 3,42%, la nafta premium registró un aumento del 1,08% interanual. En el total, las ventas de naftas retrocedieron 2,29%, muy por debajo del derrumbe registrado en el gasoil, que acumuló una baja del 11,78%.

La radiografía provincial muestra un panorama todavía más claro. De las 24 jurisdicciones del país, solo una logró crecer en términos de consumo: Formosa, con una suba del 1,1% interanual.

En el otro extremo, las caídas más pronunciadas se dieron en Córdoba (-13,72%), Santa Cruz (-12,22%) y Jujuy (-11,31%), provincias donde el consumo de combustible está estrechamente ligado a la actividad productiva, industrial y al transporte de larga distancia.

Pese a la caída, Buenos Aires se mantuvo como la provincia con mayor volumen de ventas en noviembre, con 492.593 metros cúbicos, seguida por Córdoba (138.671), Santa Fe (110.289) y CABA (89.053).