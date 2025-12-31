Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |ASEGURAN QUE EL PROBLEMA SE REPITE CADA VERANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA REGIÓN

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua

Con 36 grados de calor, se multiplicaron las quejas por la interrupción de servicios esenciales. Familias llevan días sin agua, otras dependen de bombas para poder abastecerse. Reclamo por soluciones que “nunca” llegan

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua

Reclamo vecinal en 520 y 158 por la falta de agua / EL DIA

31 de Diciembre de 2025 | 01:10
Edición impresa

En el marco de una nueva jornada de temperaturas agobiantes que rozaron los 36 grados en la Región, se intensificaron los reclamos de vecinos de distintos barrios por la falta de luz y agua, quienes en plena ola de calor describieron la compleja situación que atraviesan cada vez que llega el verano.

Al igual que ocurrió el lunes, desde las primeras horas de ayer a la mañana comenzaron a multiplicarse las quejas de los usuarios por la falta o el corte en los servicios esenciales.

SIN UNA GOTA DE AGUA

La situación del agua es crítica, con varios barrios que llevan días sin suministro.

En San Carlos los reportes siguen creciendo, especialmente en zonas como 136 entre 523 y 524 y en 141 bis y 32, donde los frentistas denuncian que hace cuatro días consecutivos que están sin agua en sus viviendas. También se registran faltantes en el área de 146 y 46.

Nadia Barrera reside en la zona de 46 y 149 y contó a este diario que hace cinco días está sin servicio de agua. “Y quizás más. Ya perdí la cuenta de los bidones que compré”. También indicó que, ante esta situación, tuvo que ir a la casa de un pariente a buscar agua, porque “apenas sale una gota en casa”, describió. Y agregó: “Es un trastorno total. No te podés bañar tranquila, no tenés agua para tomar, para lavar, para nada”. En cuanto a los reclamos, señaló que desde ABSA siempre aseguran que van a solucionar el problema, pero “nunca pasa nada”.

Marco Locastegui trabaja en un taller mecánico en 147 entre 42 y 43 y relató que la deficiencia en el suministro de agua es un problema constante desde hace al menos dos años, tiempo que lleva alquilando en el lugar. También contó que para poder sobrellevar la situación dependen de una cisterna y un tanque que logran cargar cuando, en algún momento del día o durante la noche, entra algo de agua a la red. “Desde que estoy acá siempre falta el agua”, afirmó, y señaló que muchas veces pueden usar el servicio gracias a la cisterna, ya que de la red prácticamente no llega presión.

Apenas sale una gota de agua de la canilla. Es un trastorno total vivir de esta manera. No te podés bañar tranquila, no tenés agua para tomar, para lavar las cosas, para nada”

Nadia Barrera
Vecina de 46 y 149, San Carlos

 

En la misma cuadra, unas casas más adelante, Hugo Rodríguez relató que en la zona, para esta época, siempre hay problemas de baja presión de agua. “Hace diez días estamos así. A la noche, por ahí, aparece un poquito de presión, pero durante el día no hay nada”, explicó con resignación. Para paliar la situación en el patio delantero de su casa cuenta con una bomba centrífuga. “Con eso llenamos el tanque y por lo menos tenemos agua para el día siguiente”, señaló.

Rodríguez señaló que todo el barrio atraviesa la misma situación y que el principal problema es la baja presión, ya que el agua no llega a cargar los tanques. “En algunos momentos llega un poco de agua, pero no alcanza para llenarlos y, en determinadas ocasiones, directamente se corta”, indicó.

Una vecina de 146 y 46 hizo llegar su reclamo y aseguró que hace dos días que en la zona están con interrupción en el suministro. “Como todos los veranos, no sale agua de las canillas. Deberían estar pasando los camiones de ABSA para asistir con agua. Siguen sin dar soluciones de fondo, ni las van a dar”, se quejó.

En la misma zona, otra vecina también comentó que están sin una gota de agua y solicitó una pronta respuesta. “No sabemos a quién reclamar. Siempre lo mismo. Hay personas con discapacidad y nadie nos asiste”.

 

Hace bastante que tenemos este problema en el barrio. Yo estoy alquilando hace dos años y, más o menos desde que estoy acá, siempre falta el agua”

Marco Locastegui
Vecino de 147 entre 42 y 43

 

En Melchor Romero el panorama no era diferente. Nancy Núñez, vecina del barrio Santa Ana, contó que tiene 70 años y que desde 2014 el barrio tiene problemas con el suministro de agua. “Estuve cinco días sin servicio y hace dos vinieron a arreglar la bomba de 155 y 523. El problema es que también tenemos cortes de luz y esta vez, cuando se cortó la electricidad, aparentemente se quemaron las bombas. Eso nos dejó sin una gota de agua”, relató. Agregó que los vecinos “están cansados”. Anoche, frentistas cortaron la calle en 520 y 158, y prendieron fuego neumáticos.

SIGUEN LOS CORTES DE LUZ

Desde las primeras horas de la mañana, también se empezaron a registrar cortes en el servicio eléctrico. En las inmediaciones de calle 36 entre 13 y 14, un residente hizo su reporte: “Todos los años el mismo sufrimiento. Hace diez años que vienen hablando de las inversiones y con eso justificando los aumentos, pero nada cambió.

En 137 y 72 se produjo un corte generalizado que dejó a varias manzanas afectadas. Tras varias horas sin servicio, los vecinos evaluaban cortar el tránsito como medida de protesta, según explicó Guido, un residente del lugar. También se vio afectada la zona de Parque San Martín, en 25 a 23 y de 50 a 55, así como el centro platense, particularmente en el sector de 7 entre 38 y 39.

Multimedia

Reclamo vecinal en 520 y 158 por la falta de agua / EL DIA

