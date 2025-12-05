Motochorros golpearon a un jubilado en 44 y 159

Nación le advierte a la Provincia que por ley no podrá tomar deuda: "No cumple la regla"
Un jubilado de Lisandro Olmos denunció haber sido víctima de un violento asalto cuando regresaba a su casa en moto. El hecho ocurrió en la zona de 44 y 159, donde seis hombres a bordo de tres motocicletas lo interceptaron y lo golpearon con un fierro para robarle su rodado. Según se supo la víctima, de 69 años, circulaba en su Honda CBX 250 roja cuando fue rodeado por los agresores, que vestían ropa deportiva oscura, con capuchas, y se movilizaban en motos 110 sin plásticos y sin luces. Tras el golpe en la pierna izquierda, cayó al suelo y los delincuentes escaparon llevándose la motocicleta junto con la llave original.
La víctima fue luego atendido en el Hospital de Romero, donde constataron que tenía un hematoma y fuertes dolores que lo obligaron a hacer reposo. Ya repuesto, se presentó a radicar la denuncia. La investigación quedó ahora en manos de las autoridades, mientras el damnificado pidió expresamente que se avance por las lesiones sufridas durante el robo.
