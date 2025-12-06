El New York Times demanda al Pentágono

El diario The New York Times presentó una demanda contra el Pentágono por la implementación de nuevas medidas que, según sostiene, limitan el trabajo periodístico y vulneran la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El medio solicitó a la Justicia que impida la entrada en vigor del reglamento.

Las restricciones fueron impulsadas por el Departamento de Defensa —rebautizado recientemente como Departamento de Guerra por la administración de Donald Trump— y endurecen el control sobre la actividad de la prensa. En octubre, varias organizaciones informativas, entre ellas AP, AFP, Fox News y el propio New York Times, se negaron a firmar las nuevas normas establecidas para reporteros acreditados.

Exigencias

El reglamento exige que los periodistas no soliciten ni publiquen determinados datos sin autorización previa. De no cumplir esa condición, podrían perder su credencial. La demanda advierte que la normativa permite suspender o revocar acreditaciones en cualquier momento y sin criterios claros, lo que representa —señala el Times— un riesgo grave para la libertad de información.

El escrito judicial afirma que la administración busca “restringir la capacidad de los periodistas para hacer preguntas a empleados del gobierno y obtener información que exceda los comunicados oficiales”.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, el gobierno fortaleció su política de control sobre los medios en el ámbito militar. A comienzos de año, ocho organizaciones —incluidos The New York Times, The Washington Post y CNN— fueron excluidas de las instalaciones del Pentágono. Además, se redujo la frecuencia de conferencias de prensa y se limitó la circulación dentro del edificio, con sectores que solo pueden recorrerse con escolta.

El Pentágono, el mayor empleador del país y con un presupuesto anual de cientos de miles de millones de dólares, es uno de los puntos clave de acceso informativo para la prensa norteamericana. La disputa ahora queda en manos de la Justicia.