Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Por violar el derecho a la información

El New York Times demanda al Pentágono

El New York Times demanda al Pentágono
6 de Diciembre de 2025 | 01:27
Edición impresa

El diario The New York Times presentó una demanda contra el Pentágono por la implementación de nuevas medidas que, según sostiene, limitan el trabajo periodístico y vulneran la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El medio solicitó a la Justicia que impida la entrada en vigor del reglamento.

Las restricciones fueron impulsadas por el Departamento de Defensa —rebautizado recientemente como Departamento de Guerra por la administración de Donald Trump— y endurecen el control sobre la actividad de la prensa. En octubre, varias organizaciones informativas, entre ellas AP, AFP, Fox News y el propio New York Times, se negaron a firmar las nuevas normas establecidas para reporteros acreditados.

Exigencias

El reglamento exige que los periodistas no soliciten ni publiquen determinados datos sin autorización previa. De no cumplir esa condición, podrían perder su credencial. La demanda advierte que la normativa permite suspender o revocar acreditaciones en cualquier momento y sin criterios claros, lo que representa —señala el Times— un riesgo grave para la libertad de información.

El escrito judicial afirma que la administración busca “restringir la capacidad de los periodistas para hacer preguntas a empleados del gobierno y obtener información que exceda los comunicados oficiales”.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, el gobierno fortaleció su política de control sobre los medios en el ámbito militar. A comienzos de año, ocho organizaciones —incluidos The New York Times, The Washington Post y CNN— fueron excluidas de las instalaciones del Pentágono. Además, se redujo la frecuencia de conferencias de prensa y se limitó la circulación dentro del edificio, con sectores que solo pueden recorrerse con escolta.

El Pentágono, el mayor empleador del país y con un presupuesto anual de cientos de miles de millones de dólares, es uno de los puntos clave de acceso informativo para la prensa norteamericana. La disputa ahora queda en manos de la Justicia.

LE PUEDE INTERESAR

Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA

LE PUEDE INTERESAR

Lula quiere reducir la jornada laboral en Brasil

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"

Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Qué pasa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, ¿crisis?
+ Leidas

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz

Estudiantes perfila el once con un solo cambio
Últimas noticias de El Mundo

Guerra contra la prensa: Trump crea el Salón de la Vergüenza

Una multa de 140 palos verdes para Elon Musk

Bolsonaro designó como sucesor a su hijo Flávio

Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA
Información General
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Policiales
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro
Investigan un ataque armado en Los Hornos
Deportes
Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad
El plantel levantó el paro y se enfocó en el clásico
Estudiantes perfila el once con un solo cambio
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla