Bolsonaro designó como sucesor a su hijo Flávio

El senador brasileño Flávio Bolsonaro aseguró que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, lo eligió como su sucesor político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. El anuncio llega en medio del escenario judicial del exmandatario, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, expresó el legislador en su cuenta de X. Añadió además que asumirá el desafío “delante de Dios y de Brasil”.

El mensaje surge luego de que distintos medios publicaran que el exmandatario, líder de la derecha y extrema derecha en Brasil, había decidido que su hijo mayor fuera el candidato presidencial en su lugar. Jair Bolsonaro, de 70 años, fue encarcelado el mes pasado en Brasilia y permanece en prisión domiciliaria preventiva.

Su defensa pidió recientemente que continúe en esa modalidad por razones humanitarias debido a problemas de salud derivados de la puñalada sufrida en 2018.

Con el expresidente fuera de la competencia electoral, sectores de la derecha han evaluado otras alternativas para la candidatura, entre ellas el gobernador paulista Tarcísio de Freitas y la ex primera dama Michelle Bolsonaro. Sin embargo, De Freitas negó por el momento la posibilidad de postularse.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, pertenece al Partido Liberal —la misma fuerza política que encabeza su padre— y se mantuvo a su lado durante el proceso judicial que culminó con la condena. Su perfil suele ser descrito como más moderado y con capacidad de articulación política.

Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre de 2026. En paralelo, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva reiteró en distintas oportunidades que evalúa buscar un nuevo mandato, aunque sin confirmación definitiva.