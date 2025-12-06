Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |La carrera política

Bolsonaro designó como sucesor a su hijo Flávio

Bolsonaro designó como sucesor a su hijo Flávio
6 de Diciembre de 2025 | 01:28
Edición impresa

El senador brasileño Flávio Bolsonaro aseguró que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, lo eligió como su sucesor político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. El anuncio llega en medio del escenario judicial del exmandatario, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, expresó el legislador en su cuenta de X. Añadió además que asumirá el desafío “delante de Dios y de Brasil”.

El mensaje surge luego de que distintos medios publicaran que el exmandatario, líder de la derecha y extrema derecha en Brasil, había decidido que su hijo mayor fuera el candidato presidencial en su lugar. Jair Bolsonaro, de 70 años, fue encarcelado el mes pasado en Brasilia y permanece en prisión domiciliaria preventiva.

Su defensa pidió recientemente que continúe en esa modalidad por razones humanitarias debido a problemas de salud derivados de la puñalada sufrida en 2018.

Con el expresidente fuera de la competencia electoral, sectores de la derecha han evaluado otras alternativas para la candidatura, entre ellas el gobernador paulista Tarcísio de Freitas y la ex primera dama Michelle Bolsonaro. Sin embargo, De Freitas negó por el momento la posibilidad de postularse.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, pertenece al Partido Liberal —la misma fuerza política que encabeza su padre— y se mantuvo a su lado durante el proceso judicial que culminó con la condena. Su perfil suele ser descrito como más moderado y con capacidad de articulación política.

LE PUEDE INTERESAR

El New York Times demanda al Pentágono

LE PUEDE INTERESAR

Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA

Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre de 2026. En paralelo, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva reiteró en distintas oportunidades que evalúa buscar un nuevo mandato, aunque sin confirmación definitiva.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina encabezará el grupo J: Austria, Argelia y Jordania serán rivales en el Mundial 2026

VIDEO. Robo relámpago frente al Parque San Martín: 25 segundos, tres delincuentes y el vehículo que "se esfumó"

Es finde XXL y en La Plata se sale: música, shows, teatro y más en la agenda

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

El reparto de cargos de Kicillof, con impacto en el equipo de Alak: quién es el secretario que se va

No quedó ni el pan dulce: golpe comando y cajas navideñas robadas

No afloja el "mini verano" agobiante y ¿se vienen tormentas?: el tiempo para este finde largo en La Plata

Qué pasa entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, ¿crisis?
+ Leidas

Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

En FOTOS | El Colegio Nacional y una noche a pura emoción con generaciones de ex alumnos

Extraordinarias con clima de batalla: quién gana y quién pierde en la pelea por la arquitectura legislativa

Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

La batalla por la deuda: cruces entre Kicillof y la Rosada

Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz

Ziliotto visitó la Rosada y rechazó el Presupuesto
Últimas noticias de El Mundo

Guerra contra la prensa: Trump crea el Salón de la Vergüenza

Una multa de 140 palos verdes para Elon Musk

El New York Times demanda al Pentágono

Trump recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA
Información General
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Alfabetización: impulsan un “movimiento por la comprensión lectora” en América Latina
Educación financiera: los jóvenes la “aprenden” en las redes
Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google este año
Deportes
Clásico histórico: contado por sus protagonistas
Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad
El plantel levantó el paro y se enfocó en el clásico
Estudiantes perfila el once con un solo cambio
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
Policiales
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
Sin fecha de juicio, “La Toretto” ahora quiere trabajar de niñera
Un jubilado denunció que una bóveda familiar sufrió tres robos y daños
Nuevos relatos complican al remisero Tagliaferro
Investigan un ataque armado en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla