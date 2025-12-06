Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |La UE contra X

Una multa de 140 palos verdes para Elon Musk
6 de Diciembre de 2025 | 01:29
Edición impresa

La Unión Europea impuso una multa de 140 millones de dólares a la red social X, propiedad de Elon Musk, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en su sistema de verificación y en sus políticas de transparencia. La decisión podría tensar nuevamente el vínculo con el presidente estadounidense Donald Trump.

La sanción se basa en las infracciones notificadas en julio de 2024, cuando autoridades europeas acusaron a la plataforma de inducir a error a los usuarios con la marca azul de verificación, de no brindar información clara sobre publicidad y de limitar el acceso a sus datos internos para investigadores acreditados.

Desde Estados Unidos, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, calificó la medida como un “ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros” y afirmó que “la era de la censura contra los estadounidenses en internet ha terminado”. El vicepresidente JD Vance se había pronunciado antes del anuncio oficial y sostuvo que la UE “debería defender la libertad de expresión en lugar de atacar a empresas estadounidenses por tonterías”.

Frente a las críticas, la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del área digital, Henna Virkkunen, respondió que la sanción “no tiene nada que ver con la censura” y que el objetivo del bloque es garantizar el cumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). “Si acatas nuestras reglas, no te multamos. Es tan simple como eso”, afirmó.

Se trata de la primera sanción aplicada por la Comisión Europea bajo esta normativa, aprobada para combatir la difusión de contenidos ilegales y nocivos en línea.

Cambios en la verificación

Antes de su compra por parte de Musk en 2022, X —entonces conocida como Twitter— otorgaba la marca azul tras un proceso de verificación de identidad destinado a prevenir suplantaciones. Tras adquirir la compañía por 44 mil millones de dólares, el empresario modificó el sistema y habilitó el distintivo únicamente para usuarios suscriptores, decisión que para Bruselas generó un escenario de posible confusión pública.

La UE mantiene abierta además una investigación complementaria sobre contenidos ilegales y desinformación en la plataforma, proceso que aún no fue cerrado.

El caso sumó un matiz político debido a la relación fluctuante entre Musk y Trump. Tras un distanciamiento a mediados de año, ambos retomaron el diálogo recientemente, aunque sin alcanzar el nivel de cercanía previo.

A fines de noviembre, funcionarios estadounidenses viajaron a Bruselas y propusieron flexibilizar el marco regulatorio europeo a cambio de reducir aranceles al acero del bloque. La oferta fue rechazada, con el argumento de que Europa mantendrá su potestad para legislar y aplicar sus normas digitales.

 

+ Comentarios

