Argentina pasaría el Grupo J por penales en el Mundial económico

El sorteo del Mundial 2026 dejó a la Selección Argentina en el Grupo J, y al margen de los desafíos futbolísticos, un análisis de las cuentas nacionales de los posibles rivales revela quién sería el campeón de la regularidad económica y quién enfrentaría más dificultades para clasificar.

Un ejercicio de simulación que mide la fortaleza económica de los países por su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, posiciona a Austria como la indiscutible potencia del grupo, mientras que Argentina lucha por la segunda plaza.

La disparidad de desarrollo entre los países es abismal. Austria (Bombo 2) multiplica por más de cuatro el PBI per cápita de Argentina, lo que se refleja directamente en el costo de vida, ya que el salario mínimo austríaco es de 1.500 euros al mes.

En tanto, Argentina y Argelia enfrentan el mayor desafío en términos de deuda, con Jordania presentando la tasa de desempleo más alta de los cuatro países que conforman el grupo mundialista.

Con respecto al ingreso per cápita, Austria encabeza la lista con 53.830 euros anuales por habitante. Le siguen Argentina con 12.498 euros anuales por persona; Argelia 5.335 euros y Jordania 4.337 euros anuales per cápita.

Al simular un enfrentamiento donde la victoria se otorga al país con mayor PBI per cápita, la clasificación final del “Grupo J Económico” sería Austria primero con 6 puntos; Argentina 3 puntos (Superando a Argelia por mayor PBI/cápita); Argelia 3 puntos y Jordania 0 puntos.

La selección argentina encabezará el Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA de 2026, y ya conoce donde disputará sus partidos frente a Argelia, Austria y Jordania. La vigente campeona concentrará sus tres partidos en la región central de EEUU, en Kansas y Dallas.