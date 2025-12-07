Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Con clima futbolero

Argentina pasaría el Grupo J por penales en el Mundial económico

Argentina pasaría el Grupo J por penales en el Mundial económico

Argentina clasificaría por penales en el mundial económico/RTVE

7 de Diciembre de 2025 | 03:55
Edición impresa

El sorteo del Mundial 2026 dejó a la Selección Argentina en el Grupo J, y al margen de los desafíos futbolísticos, un análisis de las cuentas nacionales de los posibles rivales revela quién sería el campeón de la regularidad económica y quién enfrentaría más dificultades para clasificar.

Un ejercicio de simulación que mide la fortaleza económica de los países por su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, posiciona a Austria como la indiscutible potencia del grupo, mientras que Argentina lucha por la segunda plaza.

La disparidad de desarrollo entre los países es abismal. Austria (Bombo 2) multiplica por más de cuatro el PBI per cápita de Argentina, lo que se refleja directamente en el costo de vida, ya que el salario mínimo austríaco es de 1.500 euros al mes.

En tanto, Argentina y Argelia enfrentan el mayor desafío en términos de deuda, con Jordania presentando la tasa de desempleo más alta de los cuatro países que conforman el grupo mundialista.

Con respecto al ingreso per cápita, Austria encabeza la lista con 53.830 euros anuales por habitante. Le siguen Argentina con 12.498 euros anuales por persona; Argelia 5.335 euros y Jordania 4.337 euros anuales per cápita.

Al simular un enfrentamiento donde la victoria se otorga al país con mayor PBI per cápita, la clasificación final del “Grupo J Económico” sería Austria primero con 6 puntos; Argentina 3 puntos (Superando a Argelia por mayor PBI/cápita); Argelia 3 puntos y Jordania 0 puntos.

LE PUEDE INTERESAR

La baja de impuestos más grande fue la inflación

LE PUEDE INTERESAR

Polémica por una tasa en un municipio bonaerense

La selección argentina encabezará el Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA de 2026, y ya conoce donde disputará sus partidos frente a Argelia, Austria y Jordania. La vigente campeona concentrará sus tres partidos en la región central de EEUU, en Kansas y Dallas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
Últimas noticias de Política y Economía

Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo

Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”

Presti ya tiene reemplazante en la jefatura del Ejército

Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Policiales
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Murió un funcionario bonaerense tras un choque
Deportes
El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien
Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta
Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque
Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha
La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense
Espectáculos
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Composición: tema "La Vaca"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Información General
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla