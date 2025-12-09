Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Fondo solidario

En un año triplicaron su jubilación los agrimensores

En un año triplicaron su jubilación los agrimensores
9 de Diciembre de 2025 | 02:18
Edición impresa

Al cumplirse este mes el primer año de la puesta en marcha del Fondo Solidario Previsional del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA), la institución destacó los resultados de esta herramienta colectiva, que permitió incrementar los ingresos de los agrimensores jubilados en un 130 por ciento entre enero y noviembre de 2025.

Desde su creación, el Fondo distribuyó mes a mes aportes crecientes que en varias oportunidades triplicaron el ingreso habitual de los beneficiarios, evidenciando un sistema sólido, previsible y en expansión.

El Fondo se financia mediante un aporte solidario del 3 por ciento de cada tarea profesional registrada.

“De esta manera, el esfuerzo de la matrícula activa se transforma en un acompañamiento directo para quienes dedicaron su trayectoria a la Agrimensura” indicó en un comunicado esta entidad que es presidida por el agrimensor Reinaldo Beain.

Aprobado por más del 80 por ciento de los presentes en una Asamblea Extraordinaria de 2024, el Fondo Solidario Previsional nació como respuesta a la situación previsional de los agrimensores jubilados, al tiempo que constituye un paso clave en el camino hacia un objetivo histórico: la creación de la Caja Propia.

Este primer año, informaron en la entidad profesional, permitió consolidar un modelo de gestión transparente, sustentable y de fuerte impacto social, que jerarquiza la profesión y demuestra la capacidad organizativa del CPA y de toda la comunidad agrimensora.

El Consejo Profesional de Agrimensura ratificó su compromiso de seguir fortaleciendo esta herramienta solidaria mientras continúa avanzando hacia la concreción de una Caja Previsional propia para los agrimensores bonaerenses.

Los montos mensuales percibidos por los jubilados muestran la evolución del beneficio,

Según datos brindados por la institución, el detalle es el siguiente con respecto a lo percibido por los agrimensores jubilados: en enero: 588.653 pesos; en febrero: 900.550 pesos; en marzo: 969.704 pesos; en abril: 1.385.233 pesos; en mayo: 1.203.303 pesos; en junio percibieron 1.090.729 pesos; en julio: 1.308.614 pesos; en agosto: 1.157.298 pesos; en septiembre: 1.441.412 pesos; en octubre: 1.632.085 pesos y en noviembre: 1.354.492 pesos.

 

